Samsung Galaxy S26: cambia la gamma, sparisce il modello Plus e cresce l’Edge

Samsung si prepara a rivedere la strategia dei suoi smartphone di fascia alta, e lo farà con la serie Galaxy S26, che secondo quanto riportato da fonti vicine all’azienda abbandonerà il tradizionale modello Plus. Al suo posto ci sarà l’Edge, già comparso quest’anno come variante aggiuntiva della linea S25, e destinato a diventare parte integrante della gamma.

Il nuovo assetto della serie Galaxy S26 di Samsung

Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, questa era la strategia su cui Samsung puntò inizialmente per poi aggiungere in corso d’opera il nuovo Galaxy S25 Edge, con caratteristiche molto simili al Plus ma un design più sottile. Da qui è arrivato dunque un nuovo prodotto col design più sottile e che è sceso a compromessi per quanto riguarda batteria e fotocamera.

A quanto pare, secondo le ultime informazioni, Samsung avrebbe scelto di spingere con il modello Edge, abbandonando il Plus. Si tratterebbe quindi di un cambio netto nella struttura della lineup, con l’Edge che assumerebbe ufficialmente il ruolo di dispositivo intermedio tra il modello base e l’Ultra.

Un design sottile, in attesa di batterie più avanzate

Il vantaggio principale di Galaxy S25 Edge, e presumibilmente anche del futuro S26 Edge, è la riduzione dello spessore. Una scelta che ha generato qualche perplessità, soprattutto per via dell’autonomia inferiore rispetto al Plus. Ma Samsung potrebbe risolvere questo limite con l’introduzione di batterie ad alta densità già con la prossima generazione, aumentando la capacità senza penalizzare la compattezza.

Possibile nuovo nome per il modello base

Alcuni leaker suggeriscono anche un’altra novità: il Galaxy S26 standard potrebbe ricevere il suffisso Pro, diventando Galaxy S26 Pro. Un’ipotesi non confermata da fonti ufficiali, ma che riflette un trend visto in altri produttori, anche in assenza di una variante “non Pro” corrispondente.

Tutto lascia pensare che il 2026 sarà un anno di transizione importante per Samsung, con una gamma riorganizzata e scelte tecniche che potrebbero cambiare il modo in cui viene percepita la serie Galaxy S.