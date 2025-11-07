Range Rover Sport SV: eccolo le foto spia al Nürburgring

L’auto Range Rover Sport SV è una vettura che ha goduto davvero di tantissime personalizzazioni, la casa automobilistica madre infatti ha prodotto davvero tante varianti da quella super sportiva caratterizzata da prestazioni elevate a quella pensata per gli ambienti ricchi di neve passando anche per quella caratterizzata da numerosi elementi in fibra di carbonio, nonostante dunque abbia prodotto già tanti modelli, sembra che la società non sia soddisfatta e abbia messo a cantiere una nuova versione che dovrebbe offrire un design ancora più aggressivo e una spinta in più in termini di prestazioni, quest’ultima è stata recentemente avvistata nel circuito del Nürburgring, diamole un’occhiata.

Cosa possiamo vedere

Partendo dal posteriore, possiamo notare subito come i terminali di scarico siano stati modificati passando da una configurazione a 4 laterale a una configurazione con due scarichi centrali di forma quadrangolare, questi ultimi sono incastonati all’interno di un paraurti che è stato rivisto e ora presenta un diffusore direttamente integrato, anche i LED posteriori sono stati modificati e godono di una nuova firma luminosa.

Osservando la fiancata laterale emerge un dettaglio interessante, l’assenza della presa d’aria laterale che normalmente invece era presente nelle altre versioni della vettura, la presenza però di una striscia mimetica proprio in quello preciso lascia pensare che i designer dell’azienda abbiano optato per una soluzione diversa che preferiscono tenere ancora celata, anteriormente invece il design resta pressoché invariato se non per la presenza di prese d’aria più ampie e profonde, segnale che si vuole tenere particolarmente d’occhio le temperature, il che potrebbe indicare un lavoro anche sulle prestazioni del motore.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione al momento non c’è nessun dato disponibile e non è possibile fare ipotesi, ricordiamo che sugli altri modelli è presente un motore V8 da 4,4 litri di origine BMW, il quale riesce ad erogare ben 626 cavalli, sicuramente aumentare le prestazioni partendo da questo punto di partenza non è proprio facilissimo ma nemmeno impossibile.