Samsung P9 Express: ecco la nuova microSD

Samsung amplia la propria offerta nel settore delle memorie con il lancio di P9 Express. Si tratta di una microSD che promette di ridefinire gli standard di velocità e affidabilità nel mercato. La nuova scheda rappresenta un passo importante rispetto alle precedenti generazioni, posizionandosi come la microSD più veloce mai prodotta dall’azienda. La P9 Express è costruita sull’interfaccia PCIe e sul protocollo NVMe. Una combinazione che fino a poco tempo fa era riservata ai dischi SSD per computer e server di fascia alta. Ciò le consente di raggiungere velocità di trasferimento fino a 800 MB/s. Quattro volte superiori rispetto alle microSD basate sullo standard UHS-I.

Samsung P9 Express: ecco le sue caratteristiche

Tra le innovazioni tecniche spicca la funzione Host Memory Buffer. Quest’ultima sfrutta la memoria del dispositivo ospitante per ridurre ulteriormente i tempi di accesso ai dati. Migliorando così la fluidità delle operazioni. Non manca l’attenzione alla resistenza fisica, con una struttura progettata per sopportare urti e sollecitazioni meccaniche. Assicurando, in tal modo, un’elevata durabilità nel tempo e una protezione affidabile dei dati salvati.

Grazie a tali prestazioni, la scheda si presenta come un accessorio ideale per le console, in particolare per la Nintendo Switch 2, dove il caricamento rapido dei giochi digitali rappresenta un fattore chiave. Ma l’ambito d’uso non si limita all’intrattenimento. La P9 Express è pensata anche per chi lavora con file di grandi dimensioni, come i video in 4K o di qualità superiore. Trovando applicazione naturale nel video editing e nella fotografia professionale.

Samsung ha annunciato che P9 Express sarà disponibile a livello globale da in due varianti. Una da 256 GB al prezzo di 104,99 euro e l’altra da 512 GB a 164,99 euro. Con tale nuova proposta, Samsung ribadisce la propria ambizione di mantenere una posizione nel settore delle memorie flash. La P9 Express non è soltanto un’evoluzione hardware, ma anche un segnale della crescente convergenza tra il mondo del cloud computing, del gaming ad alte prestazioni e della mobilità dei contenuti digitali.