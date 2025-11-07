WindTre ti regala uno smartphone 5G: scopri come ottenerlo

WindTre vanta numerosissime offerte telefoniche, tra cui opzioni solo dati e tariffe operator attack; offerte solo voce e le straordinarie promozioni All Inclusive. I nuovi clienti possono acquistare una nuova SIM e scegliere di attivare quella che ritengono essere l’offerta migliore, ma a trarre i maggiori vantaggi sono ,senza alcun dubbio, gli utenti che opteranno per le offerte All Inclusive. WindTre, infatti, permette di ricevere uno smartphone 5G in regalo semplicemente attivando una delle seguenti quattro offerte del momento:

la WindTre Pack 5G Reload exChange

la WindTre Start Unlimited 5G

la WindTre Unlimited 5G

la WindTre Unlimited Pro 5G

Scopri come attivare le offerte con smartphone incluso nel prezzo

I nuovi clienti WindTre possono attivare le offerte appena elencate accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita abilitati. In entrambi i casi, si avrà la possibilità di optare per l’acquisto di una SIM fisica o di un’eSim. Il gestore propone uno smartphone differente per ognuna delle offerte disponibili ma consente anche di cambiare dispositivo, scegliendo tra quelli presenti in listino. Qualora si decida di optare per uno smartphone diverso da quello proposto dall’offerta attivata, i costi potrebbero subire delle modifiche.

I clienti che attiveranno la WindTre Pack 5G Reload exChange, infatti, dovranno sostenere una spesa mensile di soli 12,99 euro e portare il proprio smartphone usato al momento dell’acquisto, così da ottenere una valutazione. In seguito, avranno a disposizione minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti, Giga illimitati per la navigazione in 5G e 50 minuti per le chiamate verso l’estero.

La WindTre Start Unlimited 5G prevede una spesa di 12,99 euro al mese e include minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti, Giga illimitati in 5G e 200 GB di traffico dati in FULL SPEED. In questo caso, il gestore propone gratuitamente uno Xiaomi Redmi 15 5G.

Una spesa leggermente più alta è prevista dalla WindTre Unlimited 5G, che permette di ottenere minuti senza limiti, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti e Giga illimitati per la navigazione in 5G. Il costo da sostenere per il rinnovo ammonta a 14,99 euro e include l’acquisto di uno smartphone Honor 400 Lite.

Infine, la WindTre Unlimited Pro 5G rappresenta la miglior opzione per coloro che desiderano ottenere uno smartphone di punta. Infatti, andando incontro a una spesa di 19,99 euro al mese, il gestore consente di ricevere minuti senza limiti, 200 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti, Giga illimitati per la navigazione in FULL SPEED. In questo caso, i clienti riceveranno uno smartphone Samsung Galaxy S25.