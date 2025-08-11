Switch 2: in arrivo nuove opzioni per le cartucce

Le vendite della nuova Nintendo Switch 2 continuano a crescere a ritmo sostenuto. Segno che il clamore seguito alla sua presentazione non ha intaccato l’entusiasmo del pubblico. E sembra che le novità non siano finite qui. Secondo le informazioni diffuse dal sito cinese Uanalyze, Macronix, azienda che già aveva lavorato con Nintendo per le cartucce della prima Switch, starebbe sperimentando nuove soluzioni di archiviazione. Il progetto dovrebbe prevedere l’uso combinato di memoria NAND MLC interna e NAND 3D fornita da terzi. In modo da ottenere cartucce con capacità differenti a seconda delle necessità di ogni titolo.

Nintendo Switch 2: in arrivo le cartucce di Macronix?

Nel dettaglio, l’innovazione proposta da Macronix potrebbe tradursi in due opzioni. Cartucce più leggere e meno costose per i giochi con dimensioni ridotte. Oppure supporti ad alta capacità in grado di contenere interamente titoli di grandi dimensioni. In quest’ultimo caso, i giocatori eviterebbero download aggiuntivi, preservando spazio di archiviazione per altri utilizzi. Anche se le indiscrezioni fanno riferimento alla prima console, è plausibile che le novità siano destinate alla seconda.

Inoltre, non può essere trascurata la questione dei costi. Cartucce più capienti potrebbero avere un prezzo superiore. Elemento che potrebbe scoraggiare i produttori third-party. Tale dettaglio, però, potrebbe rivelarsi una mossa strategica per Nintendo. L’azienda, infatti, avrebbe così la possibilità di proporre versioni fisiche complete dei propri giochi più pesanti. Il tutto senza alcun tipo di compromesso tecnico.

Al momento, Nintendo non ha commentato ufficialmente tali indiscrezioni. Dunque, restano incognite le capacità massime raggiungibili e i tempi necessari per introdurre le nuove cartucce sul mercato. Eppure, la continuità del legame con Macronix lascia intuire che l’obiettivo sia rispondere a diverse esigenze. Dando, contemporaneamente, anche nuova linfa al formato fisico. Ciò preservandone la praticità in un’epoca sempre più orientata verso il digitale. Non resta dunque che attendere e scoprire cosa attende gli utenti Nintendo.