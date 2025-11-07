Google conferma il sideloading: ma per F-Droid è un fake

Le nuove regole introdotte da Google per la verifica degli sviluppatori Android hanno riacceso le discussioni sul sideloading. Ovvero la possibilità di installare applicazioni da fonti diverse dal Play Store. Quest’ultimo si intreccia ora con il tema della sicurezza. Ed anche quello del controllo delle piattaforme digitali. Le modifiche annunciate dall’azienda di Mountain View, infatti, impongono a ogni sviluppatore di identificarsi. Ciò tramite documenti ufficiali e di collegare le proprie app a un account verificato. Il tutto con l’obiettivo di rendere più sicuro l’ecosistema Android e ridurre la diffusione di software dannosi.

Google: ecco cosa è emerso sul sideloading per i dispositivi Android

La risposta di F-Droid, repository open source alternativo, è stata immediata e critica. In un recente intervento, ha definito “false” le dichiarazioni presentate da Google. Ciò accusandola di voler trasformare Android da sistema aperto a piattaforma controllata. Secondo F-Droid, le nuove procedure renderebbero di fatto impossibile installare app esterne senza l’approvazione della stessa Google. In tal modo, l’azienda otterrebbe un potere diretto sulla scelta dei software eseguibili sui dispositivi Android.

Il nodo centrale, sottolinea F-Droid, riguarda la libertà dell’utente e la trasparenza del processo di installazione. Molti utenti, osserva la piattaforma, hanno scelto Android proprio per la promessa di un ambiente aperto e personalizzabile. Ma l’introduzione delle nuove regole rischierebbe di limitare tale possibilità. Google, dal canto suo, ha respinto le accuse, ribadendo che il sideloading resterà una funzione essenziale di Android e che le nuove verifiche non limiteranno la libertà degli utenti. Piuttosto rafforzeranno la protezione da frodi, malware e violazioni dei dati personali.

Il nuovo sistema di verifica dovrebbe essere introdotto nel corso del prossimo anno. Per poi diventare obbligatorio per tutti gli store certificati Android. Eppure. il confronto tra le due visioni, quella di Google orientata alla sicurezza e quella di F-Droid centrata sulla libertà, sembra destinato a proseguire.