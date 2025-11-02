Ad
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Samsung P9 Express: la nuova microSD promette alte prestazioni

È stata presentata la nuova microSD P9 Express di Samsung. Scopriamo le caratteristiche del dispositivo in arrivo.

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
Samsung P9 Express

Di recente, le soluzioni di archiviazione sono sempre più performanti. A tal proposito, Samsung entra in tale scenario con la nuova P9 Express. Si tratta di una microSD progettata per garantire velocità e capacità superiori. È stata pensata soprattutto per le console di nuova generazione come la Nintendo Switch 2. Il lancio segna un passo avanti nell’adozione della tecnologia SD Express, che sfrutta l’interfaccia PCIe e il protocollo NVMe. Offrendo prestazioni di trasferimento dati molto superiori rispetto agli standard UHS-I. La P9 Express non è solo una scheda di memoria: è una soluzione pensata per chi gestisce grandi quantità di giochi, contenuti scaricabili o file multimediali complessi. È disponibile nei tagli da 256 GB e 512 GB.

Samsung: ecco i dettagli della nuova P9 Express

Le prestazioni elevate si manifestano soprattutto nelle velocità di lettura sequenziale. Le quali possono raggiungere fino a 800 MB/s, circa quattro volte superiori alle microSD UHS-I convenzionali. Tali risultati sono resi possibili anche grazie all’integrazione di tecnologie avanzate. Come il Host Memory Buffer (HMB), che sfrutta la memoria del sistema host per accelerare l’accesso ai dati. E il Dynamic Thermal Guard (DTG), che monitora e regola la temperatura della scheda per evitare il surriscaldamento.

Samsung ha, inoltre, posto grande attenzione alla resistenza. La P9 Express è progettata per sopportare immersione in acqua, temperature estreme, raggi X, cadute, polvere e pressione, protezioni che assicurano l’integrità dei dati anche nelle condizioni più difficili. Tale robustezza, unita alle alte prestazioni, rende la scheda adatta non solo al gaming ma anche a flussi di lavoro impegnativi.

La P9 Express sarà disponibile ai prezzi suggeriti di 104,99 euro e 164,99 euro. Il lancio conferma la crescente attenzione verso soluzioni di archiviazione che uniscono capacità, velocità e affidabilità, in grado di soddisfare sia le esigenze degli utenti. Con tale scheda, Samsung contribuisce a ridefinire gli standard delle microSD, aprendo nuove possibilità.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.