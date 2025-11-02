Samsung P9 Express: la nuova microSD promette alte prestazioni

Di recente, le soluzioni di archiviazione sono sempre più performanti. A tal proposito, Samsung entra in tale scenario con la nuova P9 Express. Si tratta di una microSD progettata per garantire velocità e capacità superiori. È stata pensata soprattutto per le console di nuova generazione come la Nintendo Switch 2. Il lancio segna un passo avanti nell’adozione della tecnologia SD Express, che sfrutta l’interfaccia PCIe e il protocollo NVMe. Offrendo prestazioni di trasferimento dati molto superiori rispetto agli standard UHS-I. La P9 Express non è solo una scheda di memoria: è una soluzione pensata per chi gestisce grandi quantità di giochi, contenuti scaricabili o file multimediali complessi. È disponibile nei tagli da 256 GB e 512 GB.

Samsung: ecco i dettagli della nuova P9 Express

Le prestazioni elevate si manifestano soprattutto nelle velocità di lettura sequenziale. Le quali possono raggiungere fino a 800 MB/s, circa quattro volte superiori alle microSD UHS-I convenzionali. Tali risultati sono resi possibili anche grazie all’integrazione di tecnologie avanzate. Come il Host Memory Buffer (HMB), che sfrutta la memoria del sistema host per accelerare l’accesso ai dati. E il Dynamic Thermal Guard (DTG), che monitora e regola la temperatura della scheda per evitare il surriscaldamento.

Samsung ha, inoltre, posto grande attenzione alla resistenza. La P9 Express è progettata per sopportare immersione in acqua, temperature estreme, raggi X, cadute, polvere e pressione, protezioni che assicurano l’integrità dei dati anche nelle condizioni più difficili. Tale robustezza, unita alle alte prestazioni, rende la scheda adatta non solo al gaming ma anche a flussi di lavoro impegnativi.

La P9 Express sarà disponibile ai prezzi suggeriti di 104,99 euro e 164,99 euro. Il lancio conferma la crescente attenzione verso soluzioni di archiviazione che uniscono capacità, velocità e affidabilità, in grado di soddisfare sia le esigenze degli utenti. Con tale scheda, Samsung contribuisce a ridefinire gli standard delle microSD, aprendo nuove possibilità.