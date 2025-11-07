Samsung mette a confronto Galaxy S25 Edge e iPhone Air: sfida tra smartphone ultrasottili

Samsung ha pubblicato in Corea una breve serie di spot pubblicitari dedicati al Galaxy S25 Edge, concentrandosi sul confronto diretto con l’iPhone Air di Apple. Il messaggio del colosso sudcoreano è chiaro: anche nel segmento dei dispositivi ultrasottili, il proprio modello mantiene alcuni vantaggi tecnici rispetto al concorrente.
Il primo video mette in evidenza il sensore principale da 200 MP, nettamente superiore ai 48 MP presenti su iPhone Air. Il secondo spot rimarca un altro punto di forza: la fotocamera ultra-grandangolare, assente nel modello Apple, che si affida a un solo sensore posteriore. Il terzo video, invece, si concentra su una funzione software, Instant Slow Motion, esclusiva della linea Galaxy, che consente di trasformare un video normale in slow motion in tempo reale. Un argomento meno legato al design, ma utile per sottolineare l’approccio di Samsung all’elaborazione intelligente delle immagini.
Nonostante il tono promozionale, la campagna non sembra particolarmente aggressiva: il numero limitato di spot e la scelta dei temi lasciano intendere che il Galaxy S25 Edge non rappresenti più una priorità strategica.
Un futuro incerto per la serie Edge
Le recenti voci di mercato suggeriscono che Samsung stia valutando se proseguire o meno con la gamma Edge, dopo risultati di vendita inferiori alle aspettative. L’ipotesi di un Galaxy S26 Edge resta sospesa, in attesa di una decisione definitiva. Tuttavia, anche il rivale iPhone Air non avrebbe ottenuto i risultati sperati, registrando le vendite più basse tra gli smartphone Apple del 2025.
Nel complesso, entrambi i modelli dimostrano che il pubblico rimane scettico verso i dispositivi troppo sottili, spesso penalizzati in termini di autonomia e versatilità fotografica. L’interesse può risvegliarsi solo con un prezzo competitivo, in grado di bilanciare le inevitabili rinunce legate al design. Se il costo resta contenuto, un dispositivo come l’Edge — o l’Air — può ancora trovare spazio nel mercato, soprattutto tra chi cerca eleganza e leggerezza più che prestazioni estreme.