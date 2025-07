Galaxy S26 Edge: nuove indiscrezioni su spessore e autonomia

Di recente, le aziende tech stanno lavorando su dispositivi sempre più sottili. Spesso però avere uno smartphone “snello” porta ad alcune mancanze riguardo le impostazioni del dispositivo. Ad esempio, alcune aziende hanno sacrificato la durata della batteria. Un dettaglio da non trascurare considerando l’uso intensivo che si fa degli smartphone. A tal proposito, il Galaxy S25 Edge ha fatto emergere proprio tale limite, deludendo chi sperava in una migliore autonomia. Ma la situazione potrebbe cambiare presto. A suggerirlo sono le recenti anticipazioni che arrivano dal mondo Samsung. Ice Universe, uno degli informatori più attendibili legati al brand, ha rivelato che il Galaxy S26 Edge sarà equipaggiato con una batteria innovativa. Capace non solo di aumentare la capacità di energia, ma anche di contribuire a un profilo ancora più sottile. Tale novità, se confermata, rappresenterebbe un passo importante per risolvere uno dei problemi più comuni nei device di ultima generazione.

Samsung lavora su una nuova batteria per il suo Galaxy S26 Edge

Negli ultimi tempi, la tecnologia delle batterie Si-C (Silicon-Carbon) si è fatta strada nel settore mobile. La caratteristica che le rende interessanti è la maggiore densità energetica. Ciò significa che in uno spazio limitato si può immagazzinare un quantitativo di energia molto più elevato, consentendo così di potenziare la capacità della batteria senza aumentare le dimensioni dello smartphone.

Al momento, non è certo che il Galaxy S26 Edge monterà proprio batterie Si-C. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Samsung stia sviluppando internamente un nuovo tipo di materiale per le batterie. Ciò con l’obiettivo di ridurre i costi e l’affidamento a fornitori esterni. Anche se i dettagli sono scarsi, è evidente che la ricerca nel campo delle batterie sta procedendo rapidamente. Con miglioramenti costanti nella densità e nelle performance. Dunque, non resta che attendere per scoprire se il nuovo dispositivo Samsung riuscirà davvero ad offrire un design ultra sottile e un’autonomia soddisfacente.