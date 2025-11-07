Microsoft Edge introduce il salvataggio e la sincronizzazione delle passkey tra dispositivi

È arrivata la nuova versione 142 per Microsoft Edge che porta agli utenti una funzione molto attesa. Stiamo parlando del salvataggio e della sincronizzazione delle passkey tra diversi dispositivi. Potranno beneficiare di questa novità tutti coloro che hanno l’applicazione o semplicemente che usano questa versione, ottenendo così più sicurezza e velocità senza dover ricordare le password inserendole ogni volta manualmente.

Le passkey vengono salvate all’interno dell’account Microsoft e protette da un PIN del Password Manager, impostato la prima volta che si configura il sistema. Da quel momento, Edge suggerisce automaticamente di generare una nuova passkey ogni volta che si visita un sito compatibile. Quando si accede con una chiave già salvata, il browser sfrutta l’autenticazione tramite Windows Hello, consentendo di entrare con un riconoscimento facciale, un’impronta digitale o un PIN.

Sincronizzazione e compatibilità

In questa prima fase, la sincronizzazione delle passkey è attiva solo sui PC con Windows 10 o versioni successive. Serve dunque avere Microsoft Edge 142 o superiore e accedere con il proprio account Microsoft. Tutti i dati vengono crittografati e sincronizzati nel cloud, garantendo la protezione delle informazioni anche su nuovi dispositivi.

Ovviamente a ricevere questa funzione saranno anche macOS, Android e iOS, proprio come Microsoft ha confermato. L’azienda sta inoltre sviluppando un plugin dedicato per l’utilizzo delle passkey anche su altri browser o app di terze parti, espandendo la compatibilità del sistema.

Un passo verso un web senza password

Con questo aggiornamento, Edge rafforza il proprio ruolo nel percorso verso un futuro senza password. Le passkey, basate sulla crittografia a chiave pubblica, riducono il rischio di furti di credenziali e phishing. Microsoft le considera già lo standard per la sicurezza online e le ha rese obbligatorie per la creazione di nuovi account Microsoft.

Sul blog ufficiale di Microsoft sono disponibili tutte le istruzioni per configurare la nuova funzione, gestire il PIN di sicurezza e utilizzare le passkey in modo avanzato con Microsoft Entra.