Samsung Galaxy S25 FE: i render ufficiali svelano i colori di lancio

Ormai non manca molto all’esordio del nuovo Samsung Galaxy S25 FE, il dispositivo infatti molto presto verrà annunciato da Samsung e verrà immesso sul mercato all’interno del segmento dedicato alla fascia media, l’obiettivo della società è quello ovviamente di offrire un dispositivo che risulti competitivo e sappia con delle piccole chicche spiazzare tutta la concorrenza rivendicando quote di mercato importanti.

Ovviamente del dispositivo si è già parlato per parecchio tempo dal momento che numerose voci di corridoio ne hanno preannunciato le caratteristiche, tra le quali spicca sicuramente la batteria da 4900 mA con il processore al proprio interno della famiglia Exynos 2400 per prestazioni di ottimo livello accompagnato da 8GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128GB o 256GB

Le colorazioni

Per il resto, grazie a nuovi render ufficiali trapelati online possiamo finalmente vedere i colori disponibili che saranno presenti al lancio che ricordiamo avverrà a settembre a IFA di Berlino, i colori sono i seguenti: nero, navy, azzurro ghiaccio e bianco.

Ovviamente il dispositivo rappresenta l’elemento chiave di una strategia di mercato che a quanto pare Samsung ritiene vincente, il device infatti si iscrive a pieno titolo alla fascia media nel mercato seppur offra caratteristiche sotto certi aspetti anche superiori a quelle del fratello maggiore S25 Plus, il tutto però con un prezzo di listino decisamente inferiore e più accessibile rispetto per l’appunto al device di fascia maggiore.

Non rimane dunque che attendere per capire come il mercato risponderà all’arrivo di questo dispositivo, ricordando però il posizionamento in termini di periodo d’esordio sul mercato, ricordiamo infatti che settembre rappresenta anche il momento di arrivo della nuova generazione di iPhone che potrebbe fare come diga a vendite importanti, contraccolpo che ovviamente potrebbe nuocere alla salute economica di questo dispositivo.

Non rimane dunque che attendere settembre per vedere come si svolgerà il tutto e i risultati di questo smartphone.