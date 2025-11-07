Ad
Lo sfondo di Gemini diventa nero: il nuovo tema scuro è in rollout su Android

Google rinnova l’app del suo assistente AI con un dark mode “puro”, ideale per i display OLED

scritto da Manuel De Pandis 2 Minuti lettura
Google ha finalmente iniziato il rollout del nuovo tema scuro con sfondo nero per l’app Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale integrato nei dispositivi Android. Dopo settimane di indiscrezioni e test limitati, la novità è ora in distribuzione per un numero crescente di utenti, segnando un piccolo ma significativo passo verso un’interfaccia più moderna, elegante e “OLED-friendly”.

Addio al grigio scuro: arriva il vero “dark mode”

Finora, l’app Gemini (inclusa all’interno dell’app Google) proponeva un tema scuro con sfondo grigio-blu molto scuro, una scelta estetica in linea con la maggior parte delle app di Mountain View. Tuttavia, questa impostazione non sfruttava appieno i vantaggi dei pannelli OLED, che possono spegnere completamente i pixel neri, riducendo i consumi e migliorando il contrasto.

Il nuovo tema introduce invece un nero assoluto, più vicino a quello di applicazioni come YouTube o l’app Messaggi di Android. Oltre al vantaggio energetico, la differenza si nota anche sul piano visivo: il testo e le schede bianche o colorate risaltano meglio sullo sfondo, offrendo una leggibilità superiore e un aspetto più raffinato. Non si tratta di un semplice cambio di colore: Google sembra voler uniformare l’estetica delle proprie app al linguaggio visivo di Android 16 e della One UI 8 di Samsung, dove il contrasto netto tra nero e bianco è ormai una costante.

Un rollout graduale, come sempre

Come spesso accade per i servizi di Google, la novità non arriva per tutti contemporaneamente. Il tema nero è stato individuato per la prima volta da alcuni utenti americani e, secondo Android Authority, sta ora comparendo anche in Europa su dispositivi Pixel, Galaxy e OnePlus aggiornati all’ultima versione dell’app Google. Il rollout avviene lato server, quindi non basta aggiornare manualmente l’app per forzarne l’attivazione: serve un po’ di pazienza. In ogni caso, è consigliabile verificare di avere installata la versione più recente di App Google, che è la vera “base” tecnica di Gemini. Per controllare, basta aprire il Play Store, cercare “Google” e toccare su Aggiorna se disponibile.

Gemini, l’assistente che evolve (anche nello stile)

Gemini è diventato rapidamente il cuore dell’ecosistema AI di Google, sostituendo progressivamente Assistant come strumento principale per risposte, generazione di contenuti e comandi contestuali. Con Android 16 e il pacchetto “Gemini AI Core”, Big G punta a trasformare l’assistente in un vero copilota cognitivo, capace di comprendere documenti, immagini, riassumere mail o pianificare attività.

Questo aggiornamento estetico rientra nella strategia più ampia di Google per rendere l’esperienza uniforme e coerente su tutti i dispositivi. Negli ultimi mesi, anche app come Google Calendar, Keep, Maps e Gmail hanno ricevuto piccoli ritocchi visivi per adattarsi ai nuovi standard di design “Material You 2.0”.

