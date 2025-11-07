Lo sfondo di Gemini diventa nero: il nuovo tema scuro è in rollout su Android

Gemini

Google ha finalmente iniziato il rollout del nuovo tema scuro con sfondo nero per l’app Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale integrato nei dispositivi Android. Dopo settimane di indiscrezioni e test limitati, la novità è ora in distribuzione per un numero crescente di utenti, segnando un piccolo ma significativo passo verso un’interfaccia più moderna, elegante e “OLED-friendly”.

Addio al grigio scuro: arriva il vero “dark mode”

Finora, l’app Gemini (inclusa all’interno dell’app Google) proponeva un tema scuro con sfondo grigio-blu molto scuro, una scelta estetica in linea con la maggior parte delle app di Mountain View. Tuttavia, questa impostazione non sfruttava appieno i vantaggi dei pannelli OLED, che possono spegnere completamente i pixel neri, riducendo i consumi e migliorando il contrasto.

Il nuovo tema introduce invece un nero assoluto, più vicino a quello di applicazioni come YouTube o l’app Messaggi di Android. Oltre al vantaggio energetico, la differenza si nota anche sul piano visivo: il testo e le schede bianche o colorate risaltano meglio sullo sfondo, offrendo una leggibilità superiore e un aspetto più raffinato. Non si tratta di un semplice cambio di colore: Google sembra voler uniformare l’estetica delle proprie app al linguaggio visivo di Android 16 e della One UI 8 di Samsung, dove il contrasto netto tra nero e bianco è ormai una costante.

Un rollout graduale, come sempre

Come spesso accade per i servizi di Google, la novità non arriva per tutti contemporaneamente. Il tema nero è stato individuato per la prima volta da alcuni utenti americani e, secondo Android Authority, sta ora comparendo anche in Europa su dispositivi Pixel, Galaxy e OnePlus aggiornati all’ultima versione dell’app Google. Il rollout avviene lato server, quindi non basta aggiornare manualmente l’app per forzarne l’attivazione: serve un po’ di pazienza. In ogni caso, è consigliabile verificare di avere installata la versione più recente di App Google, che è la vera “base” tecnica di Gemini. Per controllare, basta aprire il Play Store, cercare “Google” e toccare su Aggiorna se disponibile.

Gemini, l’assistente che evolve (anche nello stile)

Gemini è diventato rapidamente il cuore dell’ecosistema AI di Google, sostituendo progressivamente Assistant come strumento principale per risposte, generazione di contenuti e comandi contestuali. Con Android 16 e il pacchetto “Gemini AI Core”, Big G punta a trasformare l’assistente in un vero copilota cognitivo, capace di comprendere documenti, immagini, riassumere mail o pianificare attività.

Questo aggiornamento estetico rientra nella strategia più ampia di Google per rendere l’esperienza uniforme e coerente su tutti i dispositivi. Negli ultimi mesi, anche app come Google Calendar, Keep, Maps e Gmail hanno ricevuto piccoli ritocchi visivi per adattarsi ai nuovi standard di design “Material You 2.0”.