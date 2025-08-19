One UI

Samsung ha dato il via al programma beta di One UI 8 su Galaxy S24, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, segnando un nuovo passo nello sviluppo della prossima versione della sua interfaccia proprietaria basata su Android 16. L’avvio è avvenuto il 13 agosto 2025 nel Regno Unito e in Corea del Sud, con l’intenzione di estendere il rilascio ad altri mercati nelle ore successive, tra cui Stati Uniti e India. L’Italia, come già accaduto per cicli precedenti, rimane esclusa da questa prima fase.

Modelli coinvolti e dimensioni dell’aggiornamento

Il programma beta coinvolge le varianti Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, insieme ai pieghevoli di ultima generazione Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. I firmware rilasciati sono contraddistinti dal codice S92*BXXU9ZYH3 per la serie S24 e hanno un peso di circa 3,2 GB, mentre per Z Flip6 e Z Fold6 la dimensione del pacchetto si aggira intorno ai 3 GB. In tutti i casi, le patch di sicurezza restano quelle di agosto 2025, distribuite solo un giorno prima anche in Italia per la gamma S24 tramite aggiornamento stabile.

A differenza del passaggio da One UI 6 a One UI 7, la nuova release non introduce stravolgimenti ma si concentra su miglioramenti di coerenza visiva, ottimizzazione del sistema e perfezionamenti dell’esperienza d’uso. Tra le funzioni più rilevanti figura l’integrazione di Now Brief, già vista su Galaxy S25, che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire riepiloghi e suggerimenti contestuali.

La Now Bar, elemento introdotto con le versioni precedenti, guadagna compatibilità con un numero maggiore di applicazioni. Arrivano anche il widget dinamico della watch face direttamente sulla schermata di blocco, trasparenze ed effetti blur più curati, e modifiche a diverse app di sistema come Samsung Internet Browser, Promemoria, Meteo e Samsung Notes.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di generare immagini con l’IA integrata direttamente dalla tastiera Samsung, senza dover passare da applicazioni esterne. Viene inoltre ampliata la copertura del gesto indietro predittivo, migliorata la gestione del multitasking e potenziata la sicurezza del sistema.

La One UI 8 prosegue nel percorso di unificazione dell’esperienza grafica avviato con le release precedenti. Le transizioni risultano più fluide e la gestione delle animazioni appare ottimizzata per offrire una maggiore percezione di reattività. Le modifiche estetiche non stravolgono l’impostazione generale ma rendono più coerenti elementi e menu, in linea con l’evoluzione del linguaggio visivo di Samsung.

La partecipazione al programma beta è limitata ai Paesi in cui Samsung ha attivato ufficialmente la distribuzione. Gli utenti che si trovano in Regno Unito o Corea del Sud possono aderire registrandosi tramite l’app Samsung Members, disponibile sul Google Play Store. Una volta effettuata la registrazione, l’aggiornamento si scarica seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Per chi non si trova nei mercati inclusi, l’unica alternativa è attendere il rilascio stabile o ricorrere a procedure di installazione manuale. Quest’ultima opzione, che potrebbe diventare disponibile nei prossimi giorni, è sconsigliata agli utenti meno esperti per i possibili rischi legati alla compatibilità e alla stabilità del dispositivo.