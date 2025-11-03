Gemini for Home, ecco la versione Early Access: l’assistente AI arriva sui dispositivi Nest

Google ha avviato la distribuzione di Gemini for Home negli Stati Uniti, in versione Early Access, portando l’assistente vocale di nuova generazione su tutti i dispositivi Nest realizzati negli ultimi dieci anni. L’aggiornamento segna un passo importante nell’evoluzione dell’ecosistema domestico dell’azienda, introducendo comandi vocali più complessi e una comprensione linguistica più naturale. In altre parole, interazioni più elaborate per l’assistente, ma più intuitive per chi le utilizza.

Dopo l’update, sarà possibile gestire richieste articolate come “Suona quella canzone che fa [testo]” o “Riproduci la canzone del [film] dove si trova [scena del film]”, fino a comandi più mirati come “Vorrei saperne di più su [argomento], puoi suggerirmi qualche podcast?”. Il sistema è in grado di interpretare eccezioni e contesti, consentendo per esempio frasi come “Spegni tutte le luci tranne quelle dell’ufficio” o “Accendi le luci vicino ai fornelli”.

Gemini Live e funzioni basate sull’AI

Con il piano Google Home Premium Advanced, Gemini introduce funzioni avanzate di analisi e ricerca basate sull’intelligenza artificiale. È possibile chiedere “Cosa è successo oggi a casa mia?” o “Sono stati consegnati dei pacchi?”, e ottenere una risposta generata a partire dai dati della cronologia delle telecamere domestiche. L’assistente può così descrivere eventi rilevati, come “apertura della porta del garage” o movimenti sospetti.

L’integrazione dell’AI migliora anche la gestione di calendario, timer e promemoria, rendendo l’assistente capace di chiedere chiarimenti quando un comando risulta ambiguo. Questo avviene grazie a un sistema di ragionamento e inferenza più evoluto, che sostituisce l’approccio deterministico del precedente Google Assistant.

Dispositivi compatibili e disponibilità

La funzione Gemini Live, che consente di conversare in tempo reale con l’AI, sarà accessibile tramite abbonamento (da 10 € al mese o 100 € l’anno) su Nest Mini (2ª gen), Nest Audio, Nest Hub (2ª gen) e Nest Hub Max.

I modelli precedenti, come Google Home, Home Mini, Home Max e Nest Hub (1ª gen), riceveranno invece soltanto Gemini for Home in versione gratuita, che sostituirà completamente Google Assistant.

Le novità saranno progressivamente introdotte anche in italiano a partire dall’inizio del 2026.