Apple estende il programma di Riparazione Self Service agli iPhone 17 e al nuovo iPhone Air

iPhone 17 Pro

Apple ha annunciato l’estensione del suo programma di Riparazione Self Service per includere l’intera gamma di iPhone 17, inclusi iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e il nuovo iPhone Air. Da pochi giorni infatti, i possessori di questi modelli potranno acquistare parti di ricambio originali e scaricare i manuali di riparazione ufficiali direttamente dal portale dedicato, disponibile anche in Italia. Si tratta di un aggiornamento importante, che consolida ulteriormente l’impegno di Apple verso il “Right to Repair”, il diritto alla riparazione, un movimento sempre più forte a livello globale e recentemente sostenuto anche da nuove normative europee.

Diritto alla riparazione: Apple apre sempre di più

Il programma di Riparazione Self Service (Self Service Repair) è stato lanciato per la prima volta nel 2022 negli Stati Uniti, per poi arrivare progressivamente in Canada, Regno Unito e Unione Europea. L’iniziativa consente agli utenti di acquistare componenti originali Apple, come schermi, batterie, fotocamere, speaker e moduli di ricarica, oltre agli strumenti professionali necessari per effettuare le riparazioni in autonomia. Con questa estensione, Apple rende ora riparabili tutti i dispositivi della generazione iPhone 17, compreso il nuovo iPhone Air, il modello più accessibile della serie, pensato per portare alcune delle innovazioni dell’iPhone 17 Pro in una fascia di prezzo più contenuta.

Attraverso il sito ufficiale del programma, gli utenti possono consultare i manuali ufficiali, ordinare le parti e, se necessario, noleggiare kit di strumenti professionali per un periodo limitato, a costi ridotti.

Cosa si può riparare

Come per le generazioni precedenti, anche per gli iPhone 17 Apple offre una vasta gamma di componenti sostituibili, tra cui:

Display e vetro posteriore

Batteria e connettore Lightning/USB-C

Moduli fotocamera (anteriore e posteriore)

Altoparlanti, microfoni e pulsanti fisici

Sensori Face ID e moduli TrueDepth

Tutti i componenti sono originali Apple, e vengono venduti con garanzia e istruzioni dettagliate per garantire un risultato ottimale. La casa di Cupertino sottolinea, tuttavia, che il programma è pensato per utenti esperti e tecnici indipendenti: non è un servizio di “riparazione casalinga” per principianti. Gli iPhone restano dispositivi complessi e compatti, e la sostituzione dei componenti — in particolare batterie e schermi — richiede una certa manualità e strumenti adatti.

Come funziona il programma

Per accedere al servizio basta visitare il portale ufficiale di Apple Self Service Repair, dove è possibile:

Scegliere il modello di iPhone da riparare

Scaricare gratuitamente il manuale di riparazione

Ordinare le parti di ricambio necessarie, complete di codice identificativo

(Facoltativo) Noleggiare il kit di strumenti professionali direttamente da Apple

I prezzi dei ricambi sono generalmente allineati a quelli delle riparazioni ufficiali, ma con la possibilità di risparmiare rinunciando al costo della manodopera. Inoltre, Apple prevede un programma di restituzione dei componenti sostituiti, che permette di ottenere un rimborso parziale restituendo i vecchi pezzi originali.