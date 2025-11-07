Google aggiorna NotebookLM: la chat diventa più intelligente, contestuale e personalizzabile

Google NotebookLM

Google continua a spingere sull’evoluzione di NotebookLM, la sua piattaforma di ricerca e analisi assistita dall’intelligenza artificiale, nata per aiutare studenti, ricercatori e professionisti a interagire in modo profondo con grandi quantità di documenti. L’azienda di Mountain View ha annunciato un importante aggiornamento che rende la chat più intelligente, coerente e personalizzabile, avvicinando sempre di più NotebookLM a un vero e proprio assistente di lavoro dinamico e su misura. Le novità si articolano in tre grandi aree: contesto esteso, memoria potenziata e obiettivi personalizzati, tutte già in distribuzione progressiva a livello globale.

Contesto espanso e memoria potenziata

La principale innovazione riguarda la capacità del sistema di gestire fino a un milione di token di contesto, un traguardo che, tradotto in pratica, significa poter caricare e analizzare intere raccolte di documenti complessi — tesi universitarie, report aziendali o archivi PDF — senza perdere coerenza tra le risposte.

Parallelamente, Google ha moltiplicato per sei la memoria delle conversazioni, consentendo all’assistente di mantenere il filo logico anche in interazioni lunghe e stratificate. In altre parole, NotebookLM “ricorda” meglio: può seguire un progetto per giorni o settimane, riprendendo il discorso esattamente da dove era stato lasciato. Secondo i dati interni di Google, questi miglioramenti hanno portato a un +50% di soddisfazione degli utenti, soprattutto quando l’AI deve integrare informazioni provenienti da più fonti. Il merito è dei nuovi modelli Gemini, ora in grado di elaborare relazioni tra concetti in modo più preciso e naturale. Inoltre, NotebookLM non si limita più a estrarre informazioni, ma le rielabora da prospettive multiple, producendo sintesi più articolate e “ragionate”. È una trasformazione che sposta il focus dall’analisi dei dati al ragionamento sul contenuto, un’evoluzione cruciale per chi usa la piattaforma in ambiti accademici o strategici.

Conversazioni persistenti e privacy garantita

Un’altra novità pratica riguarda la cronologia delle conversazioni, che ora viene salvata automaticamente. Ciò significa che è possibile chiudere e riaprire una chat in qualsiasi momento, senza dover ricaricare i documenti o ripetere il contesto. Google ha precisato che i dati rimangono strettamente privati: solo l’utente che avvia una chat può accedere alle relative conversazioni, anche quando il notebook viene condiviso con altri. Ogni interazione può comunque essere cancellata manualmente in qualsiasi momento. La funzione è già in rollout negli Stati Uniti e arriverà anche in Europa nelle prossime settimane.