Amazon batte i record: svelate le offerte Black Friday nascoste

Continua Amazon a sorprendere e lo fa con le sue migliori offerte che probabilmente arrivano con qualche giorno di anticipo rispetto al momento più importante. Ovviamente l’unico trucco che c’è per non perderne neanche una, è quello di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per accedere. Ovviamente non ci saranno costi da sostenere, in quanto si tratta di un servizio gratuito.
Le offerte di oggi però potrebbero esaurirsi già nei prossimi giorni, quindi vi consigliamo di fare quanto prima onde evitare di restare al palo. In basso tutte le informazioni per gli utenti.
Sono ancora una volta le migliori le offerte di Amazon, ecco cosa potete acquistare
Sono queste le offerte migliori che Amazon offre oggi. Il Black Friday arriverà tra qualche giorno ma nel frattempo ce ne sono già tante disponibili. Ecco la lista al completo con link e descrizioni al seguito:
- LG SQC2 Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Soundbar Dolby Digital, Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso AUX 3,5mm, USB, PREZZO: 89,00€, LINK.
- Lefant M3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 12000Pa, Navigazione LiDAR dToF, Evitamento Ostacoli PSD, Svuotamento Riempimento, Lavaggio e Asciugatura Automatici, WiFi 2.4G/5G, Alexa/APP, PREZZO: 369,99€, LINK.
- DURACELL Batterie Plus AA (Confezione da 18) – Batterie Alcaline da 1,5 V – Fino al 150% di durata extra con Attivi POWER BOOST – Affidabilità per i dispositivi di utilizzo quotidiano – MN1500, PREZZO: 15,99€, LINK.
- STRONG SRT41 Google TV Stick 4K UHD, Android 11, Wi-Fi, Chromecast Integrato, Assistente Vocale Google, HDR10+, Dolby Audio & Dolby Vision, Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, PREZZO: 35,85€, LINK.
- Tapo RV20 Max Plus Bianco Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Svuotamento Automatico Polvere 3L, Navigazione LiDAR MagSlim, Design Ultra Compatto 83mm, Controllo APP&Alexa&Google, PREZZO: 169,99€, LINK.
- GXTrust 415SM Zirox Cuffie Gaming con Licenza Superman per PC Xbox PS4 PS5 Switch Mobile, Driver da 50mm, Jack Audio 3.5 mm, Cavo 1.2m, Cuffie con Microfono Leggere Over-Ear, Blu, PREZZO: 14,99€, LINK.