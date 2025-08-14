NewsTelefonia

iPhone 17: data ufficiale svelata da un invito trapelato sul web

Sarebbe stato un invito ufficiale con tanto di slogan a rivelare la data ufficiale di presentazione dei nuovi iPhone di Apple.

scritto da Felice Galluccio
iPhone 17: data ufficiale svelata da un invito trapelato sul web

Il lancio della nuova serie iPhone 17 si avvicina e, come ogni anno, cresce la curiosità attorno alla data esatta dell’evento Apple. Nelle ultime ore, sui social è comparsa un’immagine che potrebbe essere il primo invito ufficiale, con lo slogan “Futurebound” e sfumature di colore in linea con le indiscrezioni sui modelli Pro in arancione/rame.

L’invito misterioso con slogan di Apple

iPhone 17 Apple invito ufficiale Futurebound leak

L’immagine è stata pubblicata su X da un account creato ad agosto e poi rapidamente eliminato, elemento che lascia aperti molti dubbi sulla sua autenticità. Il layout, la grafica e il periodo combaciano con le abitudini di Apple, che solitamente invia gli inviti a fine agosto, ma non ci sono conferme ufficiali. Le date ipotizzate restano due: 9 settembre, in pole position, e 10 settembre come alternativa.

Una gamma rinnovata

Secondo le indiscrezioni più accreditate, quest’anno la lineup comprenderà quattro modelli: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, con l’eliminazione della versione Plus. L’Air dovrebbe essere il più sottile e leggero di sempre, con una sola fotocamera posteriore e una batteria più piccola. I Pro, invece, offriranno novità importanti: fotocamera teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico avanzato, registrazione video 8K, un nuovo sistema di raffreddamento e il discusso design con isola fotocamera a tutta larghezza.

Miglioramenti anche per il modello base

Non solo Pro: l’iPhone 17 “standard” potrebbe adottare la nuova fotocamera frontale da 24 MP, ereditata dai modelli di fascia alta, e passare a 12 GB di RAM, contro gli 8 GB attuali. Inoltre, ci sarebbe l’arrivo atteso da anni di ProMotion, il display a 120 Hz a refresh variabile, che renderebbe l’esperienza visiva più fluida rispetto ai 60 Hz dell’iPhone 16.

Con tutte queste novità, la vera incognita resta il prezzo: eventuali dazi potrebbero influenzarlo, ma lo sapremo tra poche settimane. Ora non resta che attendere per capire se quel presunto invito segna davvero il 9 settembre come il giorno del grande annuncio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!