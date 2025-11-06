Samsung verso Milano Cortina 2026 con il Team degli azzurri

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono sempre più vicini. Samsung Italia, partner olimpico e paralimpico globale, accende i riflettori sul proprio Team Samsung Galaxy, una squadra composta da 40 atleti azzurri che rappresentano il cuore e l’anima dello sport italiano. Ma anche il cuore dell’azienda.

Con questa iniziativa, Samsung rinnova il legame tra tecnologia, visione e talento. Tra i nomi di spicco del Team figurano Federica Brignone, la sciatrice alpina più titolata della storia italiana; Dominik Paris, specialista della velocità e vincitore della Coppa del Mondo di supergigante nel 2019; Dorothea Wierer, tre volte campionessa mondiale di biathlon. Presenti anche Marta Bassino, stella dello slalom gigante; la giovane promessa del pattinaggio artistico Anna Pezzetta e il plurimedagliato paralimpico Giacomo Bertagnolli, simbolo di determinazione nello sci alpino paralimpico.

Accanto a loro, anche la nuova generazione di talenti: i fratelli Miro e Flora Tabanelli, protagonisti dello sci freestyle, e Ian Matteoli, astro nascente dello snowboard, pronti a guidare l’Italia verso il futuro.

Innovazione e ispirazione: il filo che unisce sport e tecnologia

Samsung non si limita a sostenere gli atleti, ma li accompagna nel loro percorso. La tecnologia si trasforma in un vero e proprio alleato quotidiano di performance e di racconto. “Il Team Samsung Galaxy dimostra come passione e impegno possano trasformarsi in risultati straordinari quando c’è una squadra alle spalle”, spiega Paolo Bagnoli. “Con Galaxy Z Flip7 vogliamo permettere a tutti di vivere da vicino le emozioni dei Giochi, abbattendo le distanze tra fan e atleti.”

Il pieghevole Galaxy Z Flip7 sarà infatti il compagno di viaggio del Team, pronto a catturare allenamenti, gare e momenti dietro le quinte in qualità cinematografica. Grazie alla flessibilità del suo formato e alla potenza delle fotocamere Galaxy, ogni istante diventa condivisibile e autentico. Il dispositivo perfetto per cogliere le sfumature del dietro le quinte.

Un legame storico che lega Samsung ai Giochi

Il sostegno di Samsung al movimento olimpico nasce nel 1988, ai Giochi di Seul. Da allora, l’azienda ha contribuito a rivoluzionare il modo di vivere le Olimpiadi, rendendo gli eventi più accessibili, inclusivi e partecipativi attraverso la tecnologia. Con Milano Cortina 2026, Samsung riafferma il suo impegno a sostenere atleti e comunità, portando avanti un’eredità che unisce sport e innovazione sotto un’unica bandiera.

Uno sguardo al futuro

Il Team Samsung Galaxy rappresenta l’Italia che sogna, che lavora, che non smette di crederci. La tecnologia Galaxy accompagna ogni atleta nel suo cammino, trasformando ogni allenamento e ogni traguardo in un messaggio di ispirazione. Un invito a guardare avanti, insieme, verso il 2026.

Mentre il conto alla rovescia scorre, Milano Cortina 2026 si avvicina come un simbolo di rinascita e orgoglio collettivo. Tra sogni, gelo e luce, Samsung e i suoi atleti portano avanti una storia di passione e innovazione che unisce l’Italia sotto un’unica, grande emozione olimpica.