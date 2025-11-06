IKEA rinnova Dirigera: la casa smart diventa ancora più intelligente

Il mondo domotico di IKEA compie un passo avanti decisivo. Il celebre hub Dirigera, il cuore del sistema IKEA Home smart, riceve un importante aggiornamento che ne amplia le funzioni e ne migliora soprattutto l’affidabilità. Con la nuova versione 2.866.3, la piattaforma abbraccia Matter 1.3, lo standard universale che semplifica la comunicazione tra i prodotti smart di marchi diversi. Grazie a questo aggiornamento, è infatti ora possibile collegare sensori di perdite d’acqua e prese intelligenti che sono in grado di monitorare i consumi energetici.
Un’attenzione particolare è stata riservata anche all’illuminazione adattiva: la nuova release consente di impostare la luce desiderata come predefinita all’accensione, indipendentemente dalle modifiche effettuate in precedenza su colore o luminosità. Inoltre, IKEA segnala la correzione di diversi bug, migliorando quindi la stabilità e le prestazioni complessive dell’hub.
Con Dirigera una casa e un mondo smart sempre più fluido e connesso
Negli ultimi mesi l’azienda svedese ha lavorato con costanza per perfezionare Dirigera. Già a luglio erano stati introdotti il supporto beta a Matter e nuove opzioni di autenticazione per i sistemi Sonos, segnando la direzione verso un’integrazione sempre più completa. L’hub richiede una rete WiFi e si collega al router tramite cavo, garantendo una connessione stabile e sicura.
Il controllo avviene attraverso l’app IKEA Home smart, disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android. Da smartphone o tablet è possibile gestire luci, prese, sensori e tutti i dispositivi compatibili, anche in ambienti diversi della casa. La compatibilità con Alexa, Apple Home e Google Home consente infine di utilizzare comandi vocali per regolare ogni funzione con naturalezza.
Con Dirigera, IKEA continua a puntare su un’idea di casa intelligente accessibile, intuitiva e sempre più aperta agli standard internazionali. L’aggiornamento conferma la volontà del marchio di offrire soluzioni tecnologiche semplici ma potenti, capaci di rendere la vita quotidiana più comoda e sostenibile.