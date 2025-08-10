Samsung Galaxy Z Flip 7

Il Samsung Galaxy Z Flip7 è stato sottoposto alle prove di JerryRigEverything, lo youtuber noto per i suoi test estremi sui dispositivi elettronici. Lo smartphone pieghevole ha affrontato graffi, esposizione a polvere e terra, calore e piegature forzate, superando la sessione senza danni strutturali irreversibili. Un risultato rilevante, considerando che i foldable sono spesso percepiti come più fragili rispetto ai modelli tradizionali.

Un test completo per verificare la resistenza

Il video mostra il Galaxy Z Flip7 sottoposto a contatto con oggetti appuntiti, con il vetro esterno che presenta i primi segni di graffio a livelli di durezza elevati nella scala Mohs. Il display interno, realizzato in Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, ha una maggiore sensibilità ai graffi ma mantiene intatta la funzionalità. L’esposizione a piccole quantità di terra e polvere non ha compromesso l’apertura e la chiusura del meccanismo a cerniera, protetto dalla certificazione IP48.

Il test con fiamma diretta ha evidenziato che il pannello interno può resistere per alcuni secondi prima di mostrare segni di annerimento temporaneo, mentre il vetro esterno mantiene un’elevata tolleranza al calore. Durante la prova di piegatura all’indietro, il Galaxy Z Flip7 ha opposto resistenza e non ha subito fratture, segno di un miglioramento nella solidità della cerniera rispetto alle generazioni precedenti.

Il Samsung Galaxy Z Flip7 presenta un display esterno Super AMOLED da 4,1 pollici con risoluzione 948 x 1.048 pixel e refresh rate a 120 Hz, affiancato da un pannello interno da 6,9 pollici Full HD+ con luminosità fino a 2.600 nit. È alimentato dal chip Exynos 2500 a 3 nm, con 12 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 256 o 512 GB. Il comparto fotografico integra un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 12 MP, mentre la fotocamera frontale è da 10 MP. La batteria da 4.300 mAh supporta la ricarica cablata a 25 W e quella wireless a 15 W.

Il dispositivo introduce un’ottimizzazione della cerniera che, unita alla resistenza all’acqua e alla polvere, contribuisce a una maggiore affidabilità nell’uso quotidiano. Sebbene il test di JerryRigEverything non sia una prova scientifica, offre un’indicazione sulla durata nel tempo del telefono. Il comportamento positivo del Flip7 in scenari estremi suggerisce che il design pieghevole è ormai più maturo rispetto alle prime generazioni.

Per chi valuta l’acquisto di un foldable, la performance del Galaxy Z Flip7 nei test può rappresentare un elemento di fiducia. L’assenza di danni strutturali durante le prove più impegnative testimonia un passo avanti nella robustezza di questa tipologia di smartphone, rendendolo più adatto a resistere a urti e incidenti tipici della vita di tutti i giorni.