Passa a WindTre da Iliad: offerte a partire da 7,99€ al mese

Abbandona Iliad o gli MVNO del momento per ottenere una delle due offerte operator attack proposte da WindTre questo mese. Sarà sufficiente richiedere il trasferimento del numero dall’attuale operatore al gestore arancione e selezionare la tariffa desiderata così da poter subito sfruttarne i servizi grazie alla possibilità di attivare un eSIM.

WindTre propone ben due offerte diverse a partire da soli 7,99 euro al mese. Ogni nuovo cliente potrà selezionare l’opzione maggiormente adeguata alle proprie esigenze così da riceverne tutti i contenuti e godere dei vantaggi garantiti dal gestore, che include nel prezzo i servizi utili e mette a disposizione dei suoi clienti tantissimi premi grazie al programma WinDay.

Scopri le offerte WindTre contro Iliad e MVNO

L’offerta adeguata ai clienti che desiderano andare incontro a una spesa di rinnovo particolarmente ridotta è la WindTre GO 250 M, disponibile a soli 7,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri e 50 SMS da inviare a qualsiasi numero. Inoltre, sono inclusi 250 GB di traffico dati per la navigazione e 10,1 GB di traffico dati extra per la navigazione in Unione Europea.

La WindTre GO Unlimited, invece, è l’offerta adatta a tutti coloro che necessitano di tanti Giga. Infatti, andando incontro a una spesa mensile di 9,99 euro sarà possibile ottenere minuti senza limiti per le chiamate, 50 SMS verso tutti e Giga illimitati per la navigazione. In più, anche in questo caso, sono previsti 12,6 GB extra per la navigazione in Unione Europea.

Entrambe le offerte possono essere attivate esclusivamente dai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

I clienti provenienti da un operatore differente potranno comunque ottenere offerte vantaggiose. Accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita abilitati è possibile consultare il listino offerte operator attack per scoprire tutte le opzioni del momento.