Offerte WindTre con portabilità: le migliori opzioni per i clienti Iliad e MVNO

Sei insoddisfatto della tua offerta telefonica e vorresti ricevere più Giga a un costo conveniente? WindTre ha l’offerta che fa per te. Scopri tutte le tariffe del gestore arancione, i servizi inclusi e le modalità di attivazione così da scegliere l’offerta adeguata. In base all’operatore di provenienza avrai la possibilità di ottenere le migliori offerte del momento e ricevere quantità abbondanti di Giga per la navigazione.

WindTre GO: le offerte per chi trasferisce il numero da Iliad o MVNO

Le offerte operator attack del gestore WindTre attualmente in listino sono numerose ma ognuna è rivolta a gruppi ben precisi di utenti suddivisi in base al gestore di provenienza.

La WindTre GO Unlimited è sicuramente l’opzione più ambita. I clienti che ne richiedono l’attivazione possono riceverla a soli 9,99 euro al mese e hanno a disposizione minuti senza limiti per le chiamate, 50 SMS verso tutti, 200 GB in FULL SPEED e Giga senza limiti per la navigazione. In più, il gestore propone 12,6 GB extra per la navigazione in Unione Europea. L’attivazione è rivolta a tutti coloro che provengono da:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

La WindTre GO 200, invece, può essere attivata esclusivamente dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, i quali possono ottenerla al costo di 7,99 euro al mese così da ottenere: minuti senza limiti per le chiamate, 50 SMS verso tutti, 200 GB di traffico dati per la navigazione, e 10,1 GB extra per la navigazione in Unione Europea.

Invece, i clienti provenienti da Tiscali, OPTIMA, SPUSU, Lyca Mobile hanno a disposizione la WindTre GO 150, che prevede una spesa di 7,99 euro al mese e include: minuti senza limiti per le chiamate, 50 SMS verso tutti, 150 GB di traffico dati per la navigazione, e 10,1 GB extra per la navigazione in Unione Europea.