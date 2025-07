Un’estate con CoopVoce: arriva Evo 150, la tariffa low cost per chi cambia operatore

CoopVoce si ripresenta nel mondo della telefonia mobile con una promozione destinata a fare parlare di sé. Dal 26 giugno 2025, salvo eventuali variazioni, è infatti disponibile la nuova offerta Evo 150. Tale proposta prevede 150GB in 4G, minuti illimitati verso numeri nazionali e 1000 SMS, al costo di 6,90€ al mese. Una delle particolarità più interessanti è l’attivazione gratuita, insieme al primo mese incluso, riservata esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

Tecnologia e roaming: le condizioni per i clienti CoopVoce

L’offerta sarà sottoscrivibile sia online che presso i punti vendita Coop aderenti, con l’eccezione dei supermercati presenti in Calabria. I clienti interessati avranno tempo fino al 30 luglio 2025 per approfittarne. L’iniziativa però non è del tutto nuova. Infatti nei mesi scorsi era già apparsa in versioni promozionali, ma solo per brevi periodi e in formato esclusivamente online. Ora, invece, Evo 150 viene resa accessibile anche in negozio.

Per chi desidera attivare la SIM online, dal 2024 è possibile completare il riconoscimento in pochi minuti tramite SPID, evitando la videoidentificazione. In più, resta valida l’opzione di acquistare una Self SIM prepagata in negozio al prezzo di 9,90€, che verrà poi restituito in forma di bonus traffico una volta completata la portabilità.

La navigazione avviene su rete TIM o Vodafone, a seconda della SIM assegnata. CoopVoce ha infatti iniziato a utilizzare la rete Vodafone per le nuove attivazioni a partire dall’autunno 2024. L’accesso al 5G è previsto entro la fine del 2025, mentre oggi la velocità massima in 4G raggiunge i 150Mbps. Il servizio VoLTE per chiamate in alta qualità su rete-4G è già attivo per dispositivi compatibili. In Unione Europea e Regno Unito, tutti i servizi della Evo150 sono validi come in Italia. Nei primi 30 giorni all’estero si potranno usare interamente i 150GB inclusi. Dopo questo periodo, la soglia scende a 12GB mensili, oltre i quali si navigherà a consumo, con un costo di 0,16 centesimi al MB.