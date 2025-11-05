Vampire Survivors, l’update 1.14 introduce tante novità per il titolo

Poncle ha rilasciato un importante aggiornamento per Vampire Survivors che porta il titolo alla versione 1.14. L’update è disponibile per le versioni PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobile, introducendo diverse novità e miglioramenti.

Il titolo vincitore del premio BAFTA si arricchisce con divertenti crossover che renderanno il gameplay sempre più variegato e divertente. Gli sviluppatori hanno inserito riferimenti a Balatro e Ode to Castlevania oltre che a Westwoods e Mazerella, tutti disponibili con l’update 1.14 in maniera gratuita.

Tra le modifiche più importanti introdotte c’è sicuramente la modalità Online Co-op. Il team di Poncle ha scelto di aggiungerla dopo le richieste della community e i riscontri della beta pubblica di agosto. I giocatori potranno giocare come nella modalità co-op locale ma senza lo svantaggio di dividere lo stesso schermo. Basterà selezionare la modalità “Online” dal menu principale per divertirsi insieme ad altri tre amici.

Il crossover con Balatro prende il nome di Ante Chamber e permetterà ai giocatori di conoscere Jimbo e tanti nuovi personaggi e armi sempre più assurde. Entrando nello stage dedicato si verrà trasportati in una versione extradimensionale dell’interfaccia di Balatro all’interno della quale affrontare nemici grotteschi.

La collaborazione con KONAMI ha portato al debutto di Ode to Castlevania per introdurre su Vampire Survivors quasi tutti i personaggi di Castlevania. Si tratta di sedici nuovi personaggi e altrettante nuove armi con ben dodici tracce musicali inedite che offriranno una divertente variazione al solito gameplay.

L’update Westwoods porta su Vampire Survivors nuovi sconti dal mercante per acquistare skin o il Season Pass. Non mancherà un nuovo scenario e armi inedite e tantissimi personaggi. Infine, l’aggiornamento Mazerella introduce un livello gratuito oltre ad armi e personaggi. Inoltre, è partita la campagna Kickstarter per la creazione di Vampire Survivors: The Board Game, il gioco da tavolo creato da Grey Fox Games.