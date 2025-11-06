OPPO e Live Nation portano la musica live più vicina: la Find X9 Series debutta ai concerti di Bresh

La Find X9 Series è stata progettata per chi vive la musica dal vivo e vuole ricordare ogni dettaglio. Dal primo accordo all’ultimo applauso, questi telefoni catturano l’energia dei concerti con qualità professionale.
Le tappe del tour
Bresh porterà la sua energia sui palchi italiani con quattro date: il 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 6 e 7 novembre all’Unipol Forum di Milano e il 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Durante questi eventi organizzati da Live Nation, OPPO offrirà esperienze esclusive ai fan e dimostrerà le capacità della nuova serie in condizioni reali.
Fotografia da concerto senza compromessi
Find X9 Pro monta un sensore da 200MP che cattura ogni particolare, anche a distanza. La modalità Stage Mode è stata sviluppata per gestire le luci complesse dei concerti: esalta i contrasti e la profondità delle scene quando sul palco si alternano buio totale e faretti accecanti.
Lo zoom lossless arriva fino a 13,2x mantenendo la nitidezza. L’algoritmo Super Zoom spinge la capacità fino a 120x quando serve avvicinarsi ancora di più. Risultato: riesci a fotografare l’espressione dell’artista anche dall’ultimo settore dell’arena.
Video di qualità cinematografica
I video si registrano in 4K a 120 fps con Dolby Vision HDR. Ogni movimento sul palco diventa fluido, ogni cambio di luce viene catturato con precisione. La modalità LOG con certificazione ACES ti dà il controllo totale in post-produzione, come fanno i professionisti del cinema.
Registri tutto il concerto senza preoccuparti della memoria o della qualità finale. I file sono pronti per essere condivisi o montati secondo il tuo stile.
Il Teleconverter Hasselblad
L’accessorio che cambia le regole è il Teleconverter Hasselblad, sviluppato esclusivamente per Find X9 Pro. Si attacca al telefono e lo trasforma in uno zoom ottico 10x. Le foto arrivano fino a 200x, i video fino a 50x.
Questo modulo ottico porta la fotografia mobile allo stesso livello delle reflex professionali. Lo usi quando sei lontano dal palco e vuoi comunque portare a casa scatti da stampare. Funziona nei contesti più dinamici: luci che cambiano in continuazione, movimenti veloci, fumo e laser.
Batteria che dura quanto il concerto
La batteria Silicon-Carbon di terza generazione è la più capiente mai montata su un flagship OPPO. Ti accompagna dall’ingresso in arena fino all’uscita, passando per foto, video, stories e chiamate per ritrovare gli amici tra la folla.
Niente più ansia da batteria scarica a metà concerto. Registri tutto quello che vuoi senza dover scegliere quali momenti salvare e quali perdere.
Musica e tecnologia insieme
“Con Find X9 Series abbiamo creato il concert phone per eccellenza. Uno smartphone pensato per catturare la musica dal vivo nella sua forma più pura, quella che unisce, emoziona e rimane impressa nella memoria visiva di chi la vive”, ha dichiarato Jessica Chuang, Italy CMO OPPO.
La partnership con Live Nation nasce per celebrare i concerti come momento di connessione autentica. La tecnologia non distrae dallo spettacolo: lo arricchisce e lo fissa nella memoria. Ogni persona nel pubblico diventa un narratore, con gli strumenti giusti per raccontare quello che vede e quello che sente.
Dopo anni di foto sfocate e video inutilizzabili presi ai concerti, la Find X9 Series risponde a un bisogno concreto. Ti fa vivere il momento e allo stesso tempo te lo fa portare a casa. Non devi più scegliere tra guardare il palco o guardare lo schermo del telefono.
Il racconto continua
OPPO sarà presente alle tappe del Mediterraneo Tour con installazioni e momenti dedicati. I fan di Bresh potranno provare la Find X9 Series e vedere dal vivo come funziona durante un vero concerto. L’esperienza va oltre il prodotto: è un nuovo modo di vivere la musica dal vivo.
Ogni tappa del tour diventa un test sul campo per mostrare cosa significa avere uno smartphone progettato per i concerti. Le condizioni sono le più difficili: poca luce, movimento continuo, distanze variabili. Proprio dove i telefoni normali falliscono, la Find X9 Series dà il meglio.
La stagione dei concerti 2025 parte con questa collaborazione. OPPO e Live Nation vogliono dimostrare che la tecnologia mobile ha raggiunto un livello dove puoi fidarti completamente del tuo telefono, anche nei momenti più importanti. Perché la musica dal vivo merita di essere ricordata esattamente come l’hai vissuta.