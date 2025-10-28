Oppo Find X9 Pro: fotografia da 200MP, batteria infinita e tanta AI | Recensione

Oppo Find X9 Pro compie un ulteriore passo avanti nella direzione da sempre intrapresa anni fa con la serie Find: unire fotografia, tecnologia e design in un unico dispositivo, cercando di fissare ogni anno nuovi standard. Un approccio che ritroviamo perfettamente nel modello recensito, il corpo è elegante e bilanciato, il comparto fotografico è impreziosito dalla fotocamera Hasselblad da 200 megapixel, ma non solo. Scopriamo tutto da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il dispositivo gode di una cura dei dettagli quasi maniacale, con linee pulite e superfici continue; le sue dimensioni sono tutt’altro che elevate, raggiungono infatti solo 8,25 millimetri di spessore, mentre il peso è leggermente superiore alla media, con i suoi 224 grammi. A prima vista potrebbero apparire standard elevatissimi, ma è bene sottolineare che sono dettati anche dalla presenza di una batteria da ben 7500mAh, oltre a un comparto fotografico posteriore davvero imponente. I bordi del telaio sono piatti con smussature agli angoli, per una presa salda e confortevole; linee per nulla inficiate o “sporcate” dal modulo fotografico, integrato nella parte alta sinistra del device, con una precisione geometrica, per un equilibrio visivo e funzionale.

Sin dal primo impatto lo smartphone offre davvero una sensazione di premium, con materiali di altissima qualità e bilanciamento perfetto nelle proporzioni o disposizione del peso. In vendita possiamo trovare due finiture differenti: Silk White, un bellissimo bianco perlaceo con riflessi morbidi che ricordano la seta, e Titanium Charcoal, una texture più opaca e profonda che enfatizza sull’aspetto elegante e professionale. A prescindere dalla variante selezionata, il device raggiunge certificazione IP69, perfetta protezione contro polvere, getti d’acqua calda e immersioni prolungate, per la perfetta protezione contro ogni urto o graffio.

Parlando di ergonomia, Oppo Find X9 Pro porta con sé due tratti distintivi rispetto ai predecessori: Snap Key e Quick Button. Il primo è un tasto multi funzione completamente personalizzabile, vi permette di attivare scorciatoie come la torcia, ma anche il registratore vocale, la traduzione istantanea o la modalità silenziosa (i base è collegato al AI Mind Space di ColorOS 16, con un clic si cattura lo schermo mentre con pressione prolungata si registra nota vocale, con doppio clic si accede a interfaccia AI). Il Quick Button è posizionato invece sul lato destro, pensato per la fotografia, permette di scattare, zoomare o avviare registrazioni con la rilevazione di movimenti minimi di 0,3 millimetri.

Display e Multimedialità

Alla base di Oppo Find X9 Pro possiamo trovare un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione di 2772 x 1272 pixel, una densità di pixel di 450 ppi e refresh rate variabile tra 1 e 120Hz. Le cornici sono estremamente sottili, tanto che lo spessore è di solo 1,15 millimetri su tutti i lati, la più sottile mai realizzata su un dispositivo Oppo. La luminosità di picco è di 3600 nit all’aperto, per utilizzarlo senza problemi in ogni ambiente, con il supporto a HDR10+ e HDR Vivid, 100% della copertura dello spazio colore DCI-P3, nonché Dolby Vision, per una fedeltà cromatica eccellente.

La salute visiva è importante, e Oppo ha lavorato duramente anche in questo verso, difatti la luminosità minima può scendere fino a 1 nit, in abbinamento con la regolazione PWM ad altissima frequenza a 2160Hz e modalità DC Dimming automatica sopra i 70 nit. Numeri che potrebbero sembrare buttati lì, ma che in realtà riducono notevolmente l’affaticamento e lo sfarfallio durante le ore notturna. Un’altra funzionalità interessante è la Vehicle Motion Alerts, la quale mostra leggere animazioni lungo i bordi del pannello in sincrono con i movimenti del veicolo, riuscendo a ridurre del 15% la sensazione del mal d’auto.

A completare il tutto possiamo trovare un sensore ultrasonico 3D integrato esattamente al di sotto del pannello, ben 35% più rapido della generazione precedente, e 33% più affidabile dei sensori ottici tradizionali. In questo modo lo sblocco può avvenire anche con dita umide o sporco, e senza il fastidioso lampo di luce tipico dei sensori ottici.

Prestazioni e Hardware

Sotto la scocca possiamo trovare il processore MediaTek Dimensity 9050, SoC con processo produttivo a 3 nanometri e architettura All Big Core, che raggiunge una frequenza di clock a 4,21GHz, ma anche tre core ad alte prestazioni e quattro core di efficienza. Questi viene accoppiato con una GPU ARM G1-Ultra e NPU 990 di nona generazione, per riuscire a migliorare del 33% la grafica e oltre il 100% della potenza AI. La configurazione prevede 16GB di RAM LDDR5X e 512GB di memoria interna UFS 4.1, per una velocità di lettura e scrittura a livello dei desktop.

Il valore aggiunto sembra essere il Trinity Engine, sfrutta algoritmi di sincronizzazione del frame rate e di predisposizione energetica, per l’ottimizzazione dell’erogazione della potenza, riuscendo a mantenere le prestazioni al massimo, senza ridurre l’autonomia. Il raffreddamento si affida alla camera di vapore da 36.344 millimetri quadrati, cresciuta in dimensioni del 33% rispetto alla generazione precedente, per una dispersione del calore uniforme senza rischi di thermal throttling.

Fotocamera e Video

Il comparto fotografico di Oppo Find X9 Pro è sicuramente il più avanzato mai realizzato da Oppo. Nella parte posteriore possiamo trovare tre sensori principali, a cui si aggiunge il sensore True Color dedicato. Il Re è comunque il teleobiettivo Hasselblad da 200 megapixel, che si basa su sensore ISOCELL HP5 da 1/1.56″ con apertura F2.1 e stabilizzatore ottico integrato. Modulo con vetro aerospaziale e lenti certificate Hasselblad, capace di ridurre la minimo la dispersione luminosa, migliorando la resa cromatica. La messa a fuoco è possibile anche a soli 10cm di distanza, riuscendo a realizzare scatti eccellenti da ogni distanza. Sfruttando la modalità Hasselblad Hi-Res, il sensore riesce a sprigionare tutto il proprio potenziale, realizzando scatti in 16K con dettagli impressionanti, grande pulizia e nitidezza, soprattutto per quanto riguarda gli scatti diurni. Lo zoom è altrettanto incredibile, con qualità lossless fino a 13,2x e crop intelligente a 6x per immagini da 50 megapixel native.

Il secondo modulo è la Ultra XDR Main Camera, con sensore Sony LYT-828 da 1/1.28″ e apertura F1.5, sviluppato in collaborazione con Sony, è in grado di catturare il 30% di luce in più in confronto alla generazione precedente. Il tratto distintivo è la Real-Time Triple Exposure (o tripla esposizione in tempo reale), con la possibilità di fondere tre esposizioni diverse e raggiungere una gamma dinamica di 17 stop (superiore addirittura a sensori da 1″). La resa porta a immagini luminose, equilibrate e con gamma tonale molto ampia. Il terzo sensore è l’ultra-wide da 50 megapixel, con sensore Samsung JN5, offre distanza minima di messa a fuoco pari a 3,5cm, una lunghezza focale equivalente a 15 mm, per immagini con campo visivo molto ampio e senza distorsioni eccessive. A supportare il tutto troviamo la True Color Camera, sensore multispettrale a 9 canali e 2 milioni di pixel dedicati, il cui compito è di analizzare le variazioni di temperatura cromatica con una griglia 6×8, comunicandole direttamente agli altri sensori, per migliorare la precisione della resa cromatica in determinate condizioni. Una volta scattata l’immagine entra in gioco il LUMO Image Engine, piattaforma di elaborazione parallela (non più in sequenza) con riduzione del 50% dei consumi e miglioramento della velocità di calcolo, rendendo Oppo Find X9 Pro il primo smartphone a poter scattare nativamente a 50 megapixel su tutti i sensori, senza pixel binning. Tutti i sensori, anche quello anteriore da 50 megapixel, permettono di registrare video in 4K a 60fps con Dolby Vision HDR, spingendosi poi oltre fino a raggiungere il 4K a 120fps in Dolby Vision e LOG ACES, combinazione mai vista su un dispositivo mobile. Se interessati, con la modalità Pro Video è possibile registrare in LOG puro con anteprima LUT in tempo reale, mentre gli scatti in formati RAW MAX e JPEG MAX sono possibili in Master Mode. Non mancano all’appello la modalità Hasselblad XPAN per foto panoramiche 65:24 e Portrait Mode per una profondità di campo cinematografica.

Sistema operativo

Oppo Find X9 Pro viene commercializzato con Android 16 e personalizzazione grafica ColorOS 16, un grande passo in avanti in termini di fluidità e integrazione con l’intelligenza artificiale. Grazie al Luminous Rendering Engine e al Flux Home Screen, l’interfaccia è più coerente e visivamente fluida, riuscendo a eliminare qualsiasi discontinuità tra animazioni e interazioni. Il miglioramento più grande lo ritroviamo nell’AI Mind Space, hub intelligente dove gli utenti possono archiviare contenuti ricevuti dalle varie app o schermate, semplicemente eseguendo la gesture dello scorrimento con le tre dita. Una volta inserite, il sistema riconosce in automatico le informazioni rilevanti, andando a suggerire azioni specifiche (ad esempio aggiunta al calendario o condivisione).

Ciò è chiaramente possibile con l’integrazione di Google Gemini nelle profondità del sistema, accedendo in modo sicuro ai dati salvati per fornire le risposte più precise e affidabili possibili. Tra le altre funzioni legate all’IA possiamo trovare AI Writer, assistente alla scrittura disponibile in alcune app o sui social (per la creazione di didascalie, mappe concettuali o riformulazione di testi), AI Recorder, per la trascrizione e i riassunti in tempo reale, AI Portrait Glow, correzione automatica dei volti e non solo.

L’ecosistema AI è protetto dal Private Computing Cloud, piattaforma locale che assicura la presenza dei dati sul device, e non sul cloud, a meno che non diate il consenso specifico. In ultimo, ColorOS 16 introduce O+ Connect, disponibile sia con Windows che Mac OS, per la perfetta interazione con i notebook/PC, riuscendo a modificare, visualizzare e trascinare i file tra i due device, ma anche accedere da remoto a due vie o controllare fino a cinque app dello smartphone dal pc.

Batteria e Connettività

Oppo Find X9 Pro viene commercializzato con una batteria da 7500mAh, realizzata in silicio-carbonio di terza generazione. L’uso di materiali di questo tipo ha permesso di incrementare la capacità, mantenendo inalterate le dimensioni, oltre che godere di una durabilità incredibile: mantiene l’80% della capacità originaria per cinque anni di uso tipico. Il componente supporta ricarica rapida 80W SUPERVOOC cablata e fino a 55W tramite standard PD; volendo invece ricaricare wireless, si possono raggiungere velocità anche di 50W con AIRVOOC, senza dimenticarsi dei 10W di ricarica inversa. Durante i nostri test abbiamo potuto godere di una autonomia assolutamente invidiabile, anche di più giorni di utilizzo continuativo.

Il comparto connettività è completo, possiamo trovare WiFi 7, ma anche bluetooth 6.0, una porta USB 3.2 Gen1 (quindi con uscita video), chip NFC, GPS a doppia frequenza e supporto dual SIM. Il tutto viene gestito da AI LinkBoost, un sistema di antenne a 360 gradi con chip RF proprietario di Oppo, capace di incrementare la potenza del segnale in uplink del 30%, ottimizzando in modo automatico la connessione in ambienti difficili.

L’audio è stereo, con una resa di altissima qualità, migliorato durante le chiamate con i quattro microfoni e Sound Focus, riuscendo a isolare la voce con la riduzione dei rumori ambienti, rendendolo perfetto anche per registrazioni o concerti.

Conclusioni e Prezzi

In conclusione Oppo Find X9 Pro non è solo il top di gamma di nuova generazione, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, dimostrando ancora una volta quanto l’azienda sia in grado di competere ai massimi livelli per quanto riguarda potenza e fotografia, ma anche visione tecnologica e coerenza. Ogni elemento inserito all’interno dello smartphone punta in un’unica direzione: creare un’esperienza concreta, completa e longeva, riuscendo benissimo nel proprio intento. Non è una rivoluzione, ma un affinamento verso l’eccellenza, risultando il miglior equilibrio (ad oggi) tra ingegneria, funzionalità e estetica.

Il prodotto recensito può essere acquistato a partire da oggi su OPPO Store (e a breve presso i principali rivenditori di elettronica), nelle due colorazioni disponibili al prezzo consigliato di 1299,99 euro. Chi intende acquistarlo dal 28 ottobre al 30 novembre potrà ricevere uno sconto di 100 euro, semplicemente inserendo l’IMEI di un vecchio device Oppo e iscrivendosi alla newsletter, a cui si aggiunge uno sconto ulteriore di 50 euro per coloro che usufruiranno del programma di trade-in.

Sempre nello stesso periodo, Oppo Find X9 Pro può essere acquistato, nella forma di vendita abbinata con Enco X3i Blue, cover e power bank, senza variazioni al prezzo, quindi a 1299,99 euro.