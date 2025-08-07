OPPO Italia cambia marcia: arriva Jessica Chuang come nuova CMO

Chuang non è esattamente una new entry nel mondo OPPO. Dopo aver messo le mani su campagne di comunicazione tra Asia e Stati Uniti per diverse multinazionali, nel 2019 è approdata nell’azienda cinese occupandosi inizialmente delle relazioni pubbliche corporate. È stata lei, tra le altre cose, a orchestrare eventi come l’OPPO INNO Day e a tessere le partnership con Wimbledon e la Champions League – quelle collaborazioni che negli ultimi anni abbiamo visto spuntare un po’ ovunque, dai campi da tennis ai rettangoli verdi del calcio europeo.

Il suo percorso all’interno dell’azienda racconta parecchio di come OPPO stia evolvendo la propria strategia. Partita dal corporate PR, dove ha lavorato per costruire quell’identità globale che oggi riconosciamo al brand, l’anno scorso aveva fatto un passaggio alla divisione Product PR, concentrandosi sul racconto tecnologico dei dispositivi. Un passaggio tutt’altro che casuale: in un mercato dove le specifiche tecniche si somigliano sempre più, saper comunicare il valore dell’innovazione diventa fondamentale.

Ora il salto alla guida del marketing italiano, che francamente ha senso: conosce l’azienda dall’interno, ha visto come funziona il brand su scala globale e ha toccato con mano sia l’aspetto corporate che quello di prodotto. Un bagaglio non da poco per chi deve guidare le strategie in un mercato complesso come quello italiano.

Il momento giusto per accelerare

Per OPPO questa nomina arriva in un momento interessante. Il mercato italiano degli smartphone è sempre più affollato e competitivo, con i brand cinesi che stanno cercando di ritagliarsi spazi sempre maggiori. Xiaomi ha già consolidato la sua presenza, Realme sta crescendo velocemente, e nel mezzo ci sono i colossi Samsung e Apple che non mollano di un centimetro.

L’Italia, del resto, viene considerata da OPPO come uno dei mercati più importanti in Europa – non solo per i numeri, ma anche per il suo ruolo di trend-setter nel continente. Gli italiani sono consumatori esigenti quando si tratta di tecnologia, attenti al design quanto alle prestazioni, e questo rappresenta sia una sfida che un’opportunità per un brand che vuole posizionarsi nel segmento medio-alto del mercato.

La strategia di OPPO negli ultimi anni è stata chiara: puntare su innovazione fotografica, ricarica rapida e design distintivo. Ma in un paese dove il passaparola conta ancora moltissimo e dove la fedeltà al brand si conquista con pazienza, serviva qualcuno che potesse tradurre questa visione globale in iniziative locali che avessero senso.

Le sfide sul tavolo

“L’Italia rappresenta un punto di riferimento per noi in Europa”, ha spiegato la Chuang parlando del suo nuovo incarico. L’obiettivo dichiarato? Portare tecnologia e innovazione più vicine ai consumatori italiani, traducendo la strategia globale in iniziative che abbiano senso per il nostro mercato. Ma dietro queste parole c’è una sfida non da poco.

Il consumatore italiano ha le sue peculiarità. È attento al rapporto qualità-prezzo ma non rinuncia facilmente al prestigio del brand. Apprezza l’innovazione ma vuole solidità e affidabilità. E soprattutto, in un paese dove gli operatori telefonici hanno ancora un peso importante nella distribuzione, costruire relazioni solide con tutti gli attori della filiera diventa cruciale.

OPPO ha già fatto passi importanti. Le partnership sportive hanno aumentato la visibilità del brand, i prodotti hanno iniziato a farsi notare per caratteristiche distintive come la ricarica SuperVOOC, e la presenza nei punti vendita è cresciuta costantemente. Ma per fare il salto di qualità serve qualcosa in più: una strategia di marketing che sappia parlare agli italiani senza sembrare una traduzione dall’inglese o dal cinese.

Cosa aspettarsi

Sotto la guida di Chuang, è probabile che vedremo OPPO Italia muoversi su più fronti. L’esperienza nelle partnership globali potrebbe tradursi in collaborazioni più mirate con realtà italiane – pensiamo al mondo della moda, del design, dello sport locale. La conoscenza del prodotto potrebbe portare a campagne più focalizzate sulle reali esigenze del mercato italiano, magari con meno enfasi sulle pure specifiche tecniche e più attenzione all’esperienza d’uso quotidiana.

C’è poi tutto il tema della presenza digitale e social, terreno su cui i brand cinesi stanno investendo massicciamente ma dove spesso manca ancora quel tocco locale che fa la differenza. Gli italiani sono grandi utilizzatori di social media, ma hanno i loro codici comunicativi specifici che vanno compresi e rispettati.

Vedremo nei prossimi mesi quale direzione prenderà il marketing di OPPO sotto la sua guida. Di sicuro, la sfida non manca: conquistare quote di mercato significative in Italia richiede più che buoni prodotti – serve una strategia che sappia parlare al pubblico locale senza perdere l’identità internazionale del brand. E forse, con qualcuno che ha visto il brand da diverse angolazioni e che ora si dedica specificamente al mercato italiano, OPPO ha trovato la chiave per accelerare questa crescita.

Il timing, del resto, potrebbe essere quello giusto. Il mercato degli smartphone sta entrando in una nuova fase, con il 5G ormai maturo e l’intelligenza artificiale che promette di ridefinire l’esperienza d’uso. Per un brand che vuole distinguersi, avere una strategia di marketing solida e ben radicata nel territorio potrebbe fare davvero la differenza.