nubia Z80 Ultra ufficialmente disponibile in tutto il mondo

nubia alza l’asticella nel mondo degli smartphone premium con il nuovo Z80 Ultra, il suo modello di punta appena lanciato a livello globale. Pensato per chi cerca prestazioni di alto livello, un comparto fotografico versatile e un design raffinato, il dispositivo punta a unire potenza, estetica e innovazione tecnologica.

Sotto la scocca troviamo il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un sistema di raffreddamento avanzato e da una batteria da 7200 mAh con ricarica rapida da 80W, sia cablata che wireless. Questo garantisce ore di utilizzo intenso, anche per chi ama il gaming o lavora in mobilità. Il design elegante, disponibile in nero, bianco e blu, include un pulsante dedicato per la fotocamera e una struttura resistente con certificazione IP68 e IP69, che protegge da polvere e acqua.

Fotocamere professionali e display immersivo

La vera forza del nubia Z80 Ultra è però la fotografia. Il sensore Light & Shadow Master 990 da 1/1,3 pollici cattura immagini nitide e ricche di dettagli anche con poca luce, mentre il sistema di lenti da 18 mm a 85 mm offre flessibilità per scatti grandangolari, macro o ritratti. Il display BOE X10 “under-display” da 1.5K elimina la fotocamera frontale visibile, regalando una visione a tutto schermo e una luminosità che raggiunge i 2000 nit, ideale anche sotto il sole diretto.

A completare l’esperienza c’è il Retro Kit 2.0, un set di accessori in materiali premium che trasforma lo smartphone in una vera fotocamera compatta. Con prezzi a partire da 649 euro, il nubia Z80 Ultra si propone come una delle alternative più interessanti nel panorama Android del 2025: un mix riuscito di stile, tecnologia e performance pensato per chi non vuole compromessi.