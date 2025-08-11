Nubia Z80 Ultra: un leak anticipa le specifiche del device

L’ultima serie top di gamma della famiglia Nubia qui in Italia effettivamente è arrivata tardi dal momento che sugli altri mercati è arrivata poco dopo il lancio mentre nella nostra penisola abbiamo dovuto attendere maggio, nonostante tutto la serie Z 70 ultra si è fatta particolarmente apprezzare grazie alle caratteristiche tecniche davvero di tutto rispetto che era in grado di offrire, ora nemmeno il tempo di archiviare l’attuale generazione che già i rumors si spostano su quella in arrivo, nello specifico oggi vi parliamo di alcuni indiscrezioni che ci sono state fornite dal noto insider Digital Chat station che parlano del prossimo top di gamma ovvero il Nubia Z 80 Ultra, scopriamo insieme che cosa è venuto fuori.

Specifiche da top di gamma

Ciò di cui parliamo oggi sono quelle che dovrebbero essere le specifiche complete del dispositivo, quest’ultimo dovrebbe tranquillamente iscriversi alla categoria dei top di gamma dal momento che dovrebbe montare un system on chip Snapdragon 8 Elite 2, il quale verrà alimentato da una batteria che godrà addirittura di una capacità di 7100 mAh al silicio carbonio, che dovrebbe garantire un’autonomia addirittura di più giorni, anche con un uso intenso.

Ma le sorprese non finiscono qui, sembra infatti che la fotocamera anteriore sarà decisamente rivoluzionaria dal momento che sarà completamente sotto il display il quale non mostrerà nessun tipo di interruzione per la presenza di eventuali notch o comunque fuori per la fotocamera, posteriormente invece avremo almeno due sensori da 50 megapixel.

Per il resto non si sa ancora molto altro se non che il periodo di lancio dovrebbe essere intorno a novembre 2025, ovviamente bisognerà attendere alcune conferme ufficiali direttamente dalla società, sebbene effettivamente questo spesso sia il periodo durante il quale vengono lanciati i top di gamma, le premesse sembrano decisamente dei migliori, soprattutto per quanto riguarda la scommessa legata alla fotocamera anteriore sotto il display attualmente una rarità in circolazione.