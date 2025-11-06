Zucche e zucchine: i frutti che assorbono inquinanti dal suolo

La scienza ha fatto un’ altra scoperta interessante. Dietro l’apparenza innocua di una fetta di zucca o di un piatto di zucchine si nasconde un potenziale rischio per la salute. A tal proposito risulta interessante un recente studio condotto dall’Università di Kobe, in Giappone. È stato infatti riscontrato che alcune piante appartenenti alla famiglia delle cucurbitacee, come zucche, zucchine, meloni e cetrioli, hanno una particolare tendenza ad accumulare inquinanti nei propri frutti. A differenza di altre specie vegetali, infatti, queste piante non trattengono le sostanze tossiche nel fusto o nelle radici. Al contrario, le trasportano fino alle parti edibili, quelle che arrivano sulle nostre tavole.

Il team di ricerca guidato dall’agronomo Inui Hideyuki ha identificato il meccanismo che consente questo fenomeno. Lo studio rappresenta così un passo importante nella comprensione di come le piante reagiscono agli inquinanti presenti nel terreno. In particolare gli studiosi hanno osservato che le sostanze tossiche si legano a specifiche proteine della linfa. Da qui esse agiscono da veri e propri veicoli di trasporto verso il frutto. Tali proteine sono comuni anche in altre specie vegetali. Però nelle cucurbitacee si comportano in modo diverso e facilitano il passaggio delle sostanze chimiche nocive.

Zucche “intelligenti”: il segreto nelle proteine che trasportano gli inquinanti

Lo studio, pubblicato sulla rivista Plant Physiology and Biochemistry, ha permesso di scoprire che non tutte le zucche e le zucchine reagiscono allo stesso modo. Alcune varietà, infatti, accumulano quantità molto più elevate di contaminanti rispetto ad altre. La differenza risiede in una minima variazione nella sequenza amminoacidica di una proteina fondamentale. Questa lieve diversità funziona come un’etichetta molecolare che determina se la proteina debba restare all’interno della cellula o essere secreta nella linfa.

Le piante con varianti proteiche che si muovono più facilmente nella linfa finiscono per trasportare anche gli inquinanti fino ai frutti. Al contrario, quelle in cui la proteina resta confinata nelle cellule accumulano meno sostanze tossiche. Comprendere questo meccanismo apre la strada a nuove strategie agricole. Secondo Hideyuki, sarà possibile intervenire per controllare geneticamente il comportamento delle proteine. Lo scopo? Ridurre o bloccare la loro capacità di legarsi agli inquinanti. La ricerca non solo tutela la salute dei consumatori, ma offre anche prospettive concrete per la bonifica ambientale e per un’agricoltura più sostenibile.