Nubia Z80 Ultra: per i nuovi leak avrà specifiche all’avanguardia

Nubia continua a far parlare di sé. Di recente, stanno circolando diverse voci sul nuovo modello Z80 Ultra. Le prime informazioni arrivano da Digital Chat Station. Secondo il leaker il nuovo top di gamma integrerà soluzioni tecniche di altissimo livello, a partire dal processore. A tal proposito, infatti, il dispositivo dovrebbe trovare posto il futuro chip di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite 2. Il passo in avanti più rilevante potrebbe arrivare riguardo l’autonomia. Nubia Z80 Ultra sarebbe dotato di una batteria con capacità superiore ai 7.100 mAh. Un salto notevole rispetto ai 6.150 mAh del modello attuale. Tale incremento, abbinato a una batteria a cella singola in silicio-carbonio, dovrebbe garantire tempi di ricarica più rapidi. E non solo. Anche la possibilità di coprire più giorni di utilizzo senza bisogno di ricaricare.

Nubia: ecco cosa sappiamo sul prossimo modello Z80 Ultra

Uno degli elementi su cui l’azienda sembra intenzionata ad insistere è il design senza interruzioni visive dello schermo. Come per il modello precedente, anche Z80 Ultra dovrebbe adottare una fotocamera frontale nascosta sotto al display. Una soluzione che elimina la necessità di notch o fori e contribuisce a un aspetto pulito ed elegante. Riguardo il comparto fotografico posteriore, le prime indiscrezioni parlano di almeno due sensori da 50 MP: il principale e un teleobiettivo con tecnologia periscopica. Non sono però ancora emersi dettagli precisi sui tipi di sensori o sull’apertura delle lenti.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Nubia. Ciò significa che tutte tali informazioni restano delle indiscrezioni. Osservando le tempistiche seguite in passato, è però plausibile pensare che il nuovo smartphone possa essere presentato già a novembre, almeno sul mercato cinese. Per poi arrivare eventualmente in altre regioni nei mesi successivi. Dunque, non resta che attendere dichiarazioni ufficiali dall’azienda per conoscere nel dettaglio l’assetto effettivo del nuovo dispositivo di Nubia.