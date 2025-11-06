Google rivela l’origine del curioso nome “Nano Banana” per il suo editor AI

Il successo di Nano Banana, l’editor di immagini basato su intelligenza artificiale integrato in Gemini, non si deve solo alle sue capacità tecniche ma anche al suo nome insolito. Durante un episodio del podcast Made by Google, il product lead David Sharon ha raccontato l’insolita storia dietro la denominazione del modello, che inizialmente non doveva nemmeno esistere.

Il nome ufficiale del sistema è in realtà Gemini 2.5 Flash Image, una sigla piuttosto formale e tecnica. Tuttavia, quando una Product Manager di Google decise di inviare in forma anonima il modello al sito di benchmark LM Arena, dove gli utenti potevano testarlo liberamente, si trovò davanti a un campo obbligatorio: serviva un nome temporaneo. Erano le 2:30 del mattino, e per puro istinto digitò “Nano Banana”.

Da quel momento il nome, nato come un semplice riempitivo casuale, cominciò a diffondersi rapidamente tra gli utenti della piattaforma. Il pubblico lo trovò simpatico, immediato e facile da ricordare, tanto che Google scelse di mantenerlo ufficialmente, trasformandolo in un vero marchio.

Dal nome all’icona: come Nano Banana è diventato virale

Sharon ha spiegato che, dopo l’inatteso successo, il team ha deciso di abbracciare l’identità del nome, inserendo persino icone di banana all’interno dell’app Gemini per indicare le funzioni legate al modello. Ma dietro la viralità di Nano Banana non c’è solo un nome riuscito: il vero punto di forza, secondo Sharon, è la precisione nel riconoscere e replicare un volto fornito dall’utente.

A differenza di molti generatori AI che producono risultati vagamente somiglianti, Nano Banana riesce a mantenere fedeltà nei tratti e nelle espressioni, un elemento che ha reso il modello estremamente popolare sui social.

Per chi vuole provarlo, Sharon consiglia di iniziare con i template preimpostati nell’app Gemini, come il famoso prompt della figurina: basta caricare una foto e vedere l’immagine trasformarsi, per poi sperimentare con nuovi abiti, ambientazioni o epoche storiche.