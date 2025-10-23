Ad
Google Messaggi e Foto si preparano a Nano Banana e contenuti spaziali

Le due app Android si aggiornano con funzionalità basate sull’IA come Nano Banana e il supporto ai visori XR.

scritto da Manuela Poidomani
Nano Banana

Google continua a rinnovare la propria suite di applicazioni, puntando su intelligenza artificiale e contenuti immersivi. Due delle sue app più popolari — Google Messaggi e Google Foto — si preparano a ricevere aggiornamenti significativi. La novità più curiosa riguarda l’introduzione della funzione Nano Banana in Google Messaggi, mentre Google Foto si appresta a ospitare una nuova scheda dedicata ai contenuti “spaziali”, pensata per il mondo Android XR.

Nano Banana anche dell’app messaggi e servirà ad interagire nei messaggi

Secondo quanto emerso dall’analisi del codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi (v20251009), la funzione Nano Banana — già apparsa in altre app Google — sarà presto integrata anche nell’app di messaggistica predefinita di Android. Quando attiva, l’utente potrà premere a lungo su un’immagine ricevuta o inviata in chat per far comparire una nuova icona a forma di banana. Toccandola, sarà possibile generare nuove immagini tramite intelligenza artificiale a partire da quella originale. Questa funzione punta a trasformare la comunicazione visiva, offrendo un modo creativo per interagire nei messaggi, soprattutto nei gruppi.

Parallelamente, anche Google Foto si prepara a introdurre un cambiamento importante nella sua interfaccia. Dopo aver riorganizzato le schede negli scorsi mesi, la nuova versione dell’app (v7.50) nasconde un’interfaccia aggiornata con cinque schede. Accanto a “Foto” e “Raccolte” troverà posto Spatial, uno spazio dedicato ai contenuti panoramici, sferici e, più in generale, immersivi. Sarà il centro multimediale per immagini pensate per essere visualizzate con visori XR e occhiali smart, come quelli in arrivo da Samsung.

Un pop-up con la dicitura “Go immersive” apparirà quando si visualizza una normale fotografia, suggerendo la possibilità di trasformare l’immagine in un’esperienza immersiva. Al momento, tuttavia, la funzione è ancora in fase di sviluppo e sembra causare il blocco dell’app. Secondo fonti interne, il debutto ufficiale potrebbe coincidere con il lancio dei primi dispositivi compatibili con Android XR, previsto nei prossimi mesi.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.