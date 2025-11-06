Ad
Fastweb + Vodafone lanciano Special Winter: sconto fino a 264€ con Mobile, Casa ed Energia

Fastweb e Vodafone lanciano Special Winter con sconto fino a 264€ l’anno per chi attiva Mobile Casa ed Energia e giga illimitati in 5G

scritto da Felice Galluccio
Fastweb + Vodafone

È partita Fastweb + Vodafone Special Winter, la nuova offerta congiunta dedicata a chi desidera unire connessione internet, linea mobile ed energia sotto un unico pacchetto. La promozione, valida fino al 7 gennaio 2026, è rivolta sia ai nuovi clienti sia a chi è già utente Fastweb o Vodafone e permette di ottenere sconti fino a 264 euro l’anno, oltre a giga illimitati in 5G (fino a 2 Gbps) sull’offerta mobile.

La proposta nasce dall’integrazione tra i servizi Fastweb e l’operatore energetico del gruppo Swisscom, Fastweb Energia, e offre la possibilità di scegliere tra la sola componente Energia o il bundle completo Casa + Mobile + Energia. L’obiettivo è semplificare la gestione delle utenze, riducendo i costi mensili e offrendo vantaggi tangibili per chi sottoscrive più servizi contemporaneamente.

Dettagli e costi delle offerte

  • Casa: a partire da 23,95 € al mese (anziché 27,95 €);

  • Mobile 5G: a partire da 9,95 € al mese con velocità fino a 2 Gbps;

  • Fastweb Energia – Special Winter: da 49 € al mese (anziché 53 €).

Gli sconti vengono applicati a chi attiva tutte e tre le offerte insieme oppure a chi, già cliente mobile con ricarica automatica, aggiunge un piano Casa e un piano Energia Flat. Nel dettaglio:

  • 4 € al mese di sconto (48 € l’anno) su Fastweb Energia Flat Light, Full o Maxi;

  • 14 € al mese di sconto (168 € l’anno) sull’offerta Fastweb Energia Flat se è attiva anche una linea Casa o Mobile;

  • 4 € al mese di sconto (48 € l’anno) sull’offerta Casa, esclusa la Vodafone Casa FWA 24,95 €.

In totale, chi mantiene attive tutte e tre le offerte per due anni può risparmiare fino a 264 euro e usufruire di giga illimitati sulla SIM mobile.

Durata e condizioni

La promozione Special Winter ha validità biennale e può essere attivata sia da clienti privati sia da partite IVA. Per conservare lo sconto, è necessario mantenere attivi tutti i servizi sottoscritti. Con questa iniziativa, Fastweb e Vodafone rafforzano la loro collaborazione, puntando su una convergenza tra connettività e energia pensata per semplificare la vita dei clienti e ridurre le spese familiari.

