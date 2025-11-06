Feder Mobile, arrivano nuove offerte con supporto alle reti 5G

L’altro giorno vi abbiamo parlato di un cambiamento in casa di Feder Mobile. L’operatore telefonico virtuale ha infatti aggiornato il suo catalogo con nuove offerte appartenenti alla gamma Feder UP con supporto alla navigazione in 4G. Ora, però, l’operatore ha aggiunto altre offerte di questa gamma e non, ma questa volta supportano la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile aggiorna il catalogo, arrivano le nuove offerte con supporto alle reti 5G

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo con nuove offerte. Come già accennato in apertura, l’operatore ha introdotto delle nuove offerte che danno ora la possibilità di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Per il momento, le offerte che garantiscono la navigazione su rete 5G sono le new entry Feder UP 150 5G a 7,99 euro al mese e Feder UP 200 5G a 9,99 euro al mese. Vediamo nello specifico cosa includono.