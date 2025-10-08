Fastweb + Vodafone raggiungono 2.5 Gbps su rete 5G: Roma apre la strada al 5G Advanced

Roma diventa, in questi giorni, è diventata protagonista di un risultato storico per le telecomunicazioni italiane. Fastweb + Vodafone hanno annunciato di aver raggiunto una velocità di picco di 2.5Gbps durante una sperimentazione su rete commerciale 5G. Parliamo quindi della stessa linea utilizzata quotidianamente dai clienti. Si tratta del primo test nel Paese in cui tale traguardo viene ottenuto su una rete attiva e non in ambiente di laboratorio. Ciò conferma così, senza ombra di dubbio, l’eccellenza tecnologica del gruppo.

Il test ha previsto l’aggregazione di sei carrier. Nello specifico cinque bande 4G LTE e una 5G NR (New Radio), con modulazione 1024QAM, una soluzione tecnica avanzata che consente di migliorare l’efficienza dello spettro radio e garantire prestazioni senza precedenti. La sperimentazione è stata condotta in collaborazione con Honor, Qualcomm Technologies, Inc. e Xiaomi. Tutti partner che hanno fornito il supporto hardware e software per l’iniziativa.

Fastweb + Vodafone verso il 5G Advanced: rete più intelligente, efficiente e sostenibile

Questa evoluzione tecnologica non si limita però a un record di velocità. Infatti, con 2.5Gigabit al secondo in download, Fastweb apre la strada a esperienze digitali più fluide e immersive. Applicazioni di realtà aumentata, realtà virtuale, cloud gaming e servizi di AI potranno beneficiare di tempi di risposta minimi e connessioni sempre più stabili. Insomma, questo traguardo rappresenta un passo concreto verso il 5G-Advanced. S’intende un’evoluzione del 5G in grado di integrare algoritmi di machine learning per ottimizzare la rete.

Secondo Max Gasparroni, Chief Technology and Security Officer di Fastweb + Vodafone, il risultato ottenuto a Roma è solo l’inizio di un percorso più ampio. Nei prossimi mesi, la nuova configurazione della rete sarà estesa alle aree a maggiore densità di traffico. Ne sono un esempio Roma e Milano, che offriranno una connettività più efficiente e ridurre la congestione nelle fasce orarie di punta.

In contemporanea a tutto ciò, Fastweb ha avviato due progetti pilota dedicati al miglioramento della rete. Il primo introduce apparati intelligenti sulle stazioni radio 4G, capaci di ottimizzare la copertura indoor in spazi pubblici e uffici; il secondo utilizza sistemi di ottimizzazione automatica basati su intelligenza artificiale, che regolano i parametri di rete in tempo reale per bilanciare il traffico e ridurre i consumi energetici. Simili soluzioni confermano la direzione intrapresa dagli operatori, che puntano a un modello di rete sempre più sostenibile, efficiente e adattivo.