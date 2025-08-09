NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Fastweb vs PosteMobile: offerte diverse fino a 300GB al mese ad agosto

Fastweb Mobile propone un'ampia scelta, anche in 5G mentre PosteMobile va più per la praticità con i suoi utenti

scritto da Felice Galluccio
Fastweb vs PosteMobile

Fastweb propone tre offerte distinte, pensate per soddisfare esigenze differenti. Si parte con Fastweb Mobile, a 8,95€ al mese, che include 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS. Per chi desidera più traffico c’è Mobile Full, con 200 giga in 5G, stesso numero di minuti e SMS, al costo di 10,95€ al mese. Al top dell’offerta troviamo Mobile Maxi, con 300 giga in 5G, Fastweb Protect incluso e Assistenza Pet Quixa, al prezzo di 12,95€ al mese.

Tutte le soluzioni includono attivazione a 10€ una tantum, spedizione gratuita, possibilità di eSIM e attivazione veloce tramite SPID, CIE o video identificazione. Fastweb è stata inoltre premiata da Ookla come rete mobile più veloce in Italia, un punto a favore per chi cerca stabilità e prestazioni elevate.

PosteMobile Creami Extra WOW 50: pochi giga ma tanto risparmio

PosteMobile, operatore virtuale di Poste Italiane, punta tutto sulla convenienza. Con l’offerta Creami Extra WOW 50, propone minuti e SMS illimitati e 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, al prezzo di 5,99€ al mese. Una soluzione adatta a chi non ha bisogno di grandi quantità di dati, ma vuole mantenere attiva una SIM affidabile e a basso costo.

L’attivazione ha un costo una tantum di 10€, che include anche la SIM. È possibile procedere online, negli uffici postali oppure telefonicamente con l’aiuto di un operatore. La copertura è ampia grazie alla rete nazionale su cui si appoggia il servizio, rendendola ideale per l’uso quotidiano.

Giga o semplicità: due approcci per utenti molto diversi

Nel confronto Fastweb vs PosteMobile emergono strategie opposte. Fastweb punta su una gamma flessibile e su rete 5G, con offerte adatte anche agli utenti più esigenti. PosteMobile offre una soluzione essenziale e stabile, con meno giga ma a un prezzo decisamente più contenuto. Un equilibrio tra prestazioni e semplicità che parla a pubblici differenti. È chiaro che facendo un confronto in termini di contenuti, non ci sia storia, ma ovviamente ognuno ha delle esigenze differenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!