Fastweb vs PosteMobile: offerte diverse fino a 300GB al mese ad agosto

Fastweb propone tre offerte distinte, pensate per soddisfare esigenze differenti. Si parte con Fastweb Mobile, a 8,95€ al mese, che include 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS. Per chi desidera più traffico c’è Mobile Full, con 200 giga in 5G, stesso numero di minuti e SMS, al costo di 10,95€ al mese. Al top dell’offerta troviamo Mobile Maxi, con 300 giga in 5G, Fastweb Protect incluso e Assistenza Pet Quixa, al prezzo di 12,95€ al mese.

Tutte le soluzioni includono attivazione a 10€ una tantum, spedizione gratuita, possibilità di eSIM e attivazione veloce tramite SPID, CIE o video identificazione. Fastweb è stata inoltre premiata da Ookla come rete mobile più veloce in Italia, un punto a favore per chi cerca stabilità e prestazioni elevate.

PosteMobile Creami Extra WOW 50: pochi giga ma tanto risparmio

PosteMobile, operatore virtuale di Poste Italiane, punta tutto sulla convenienza. Con l’offerta Creami Extra WOW 50, propone minuti e SMS illimitati e 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, al prezzo di 5,99€ al mese. Una soluzione adatta a chi non ha bisogno di grandi quantità di dati, ma vuole mantenere attiva una SIM affidabile e a basso costo.

L’attivazione ha un costo una tantum di 10€, che include anche la SIM. È possibile procedere online, negli uffici postali oppure telefonicamente con l’aiuto di un operatore. La copertura è ampia grazie alla rete nazionale su cui si appoggia il servizio, rendendola ideale per l’uso quotidiano.

Giga o semplicità: due approcci per utenti molto diversi

Nel confronto Fastweb vs PosteMobile emergono strategie opposte. Fastweb punta su una gamma flessibile e su rete 5G, con offerte adatte anche agli utenti più esigenti. PosteMobile offre una soluzione essenziale e stabile, con meno giga ma a un prezzo decisamente più contenuto. Un equilibrio tra prestazioni e semplicità che parla a pubblici differenti. È chiaro che facendo un confronto in termini di contenuti, non ci sia storia, ma ovviamente ognuno ha delle esigenze differenti.