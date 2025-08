Lyca Mobile lancia l’offerta “Portin 5G 200”

Arriva in Italia la nuova proposta di Lyca Mobile dedicata a chi decide di portare il proprio numero da un altro gestore. Il piano “Portin 5G 200” offre ben 200GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati al costo di 9,99€ ogni 30 giorni. Nell’offerta è compreso anche il roaming in Unione Europea fino a 13GB, per poter navigare in tutti i paesi dell’ UE senza limitazioni né altri pagamenti.

L’attivazione dell’ offerta avviene subito dopo la conferma della registrazione, mentre la portabilità può richiedere un po’ più tempo. Nel frattempo, gli utenti riceveranno un numero Lyca Mobile temporaneo per non restare senza linea. Prima di iniziare a utilizzare la promo, occorre attendere il messaggio di conferma o verificare l’attivazione chiamando il *137#.

Lyca Mobile: condizioni e limitazioni del piano

Il piano ha una durata mensile e si rinnova automaticamente se sul credito è disponibile l’importo minimo richiesto. In caso di saldo insufficiente, gli utenti hanno 90 giorni di tempo per ricaricare e mantenere valida l’offerta. Per navigare in 5G, è necessario un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla rete partner di Lyca Mobile. In più, la SIM supporta il servizio VoLTE, attivo sui telefoni 4G abilitati.

L’offerta è destinata esclusivamente a un uso privato e non commerciale. Lyca Mobile applica la propria politica di corretto utilizzo in roaming, disponibile sul sito ufficiale, per garantire un impiego equo delle risorse. Tutti gli acquisti e i rinnovi possono essere effettuati soltanto tramite carte di credito o debito valide.

La compagnia si riserva il diritto di modificare i termini o ritirare l’offerta con un preavviso considerato ragionevole. Se la portabilità viene rifiutata, il cliente può ripresentare la richiesta e l’offerta resta riservata per 30 giorni sul numero temporaneo fornito. Tale formula rende il piano particolarmente interessante per chi desidera cambiare gestore senza rischiare interruzioni di servizio o altre problematiche varie.