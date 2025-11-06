CoopVoce lancia EVO 30: 30 GIGA e minuti illimitati a 4,90€!

È strano pensare che una promozione telefonica possa farci sorridere, eppure la nuova offerta EVO 30 di CoopVoce riesce a farlo. Non tanto per la solita promessa di giga e minuti — quella ormai la fanno tutti — ma per quel suo tono un po’ genuino, da chi non ti vuole “infilare” nulla di nascosto. È come se dicesse: “Guarda, questo è il prezzo, ed è così per sempre”. Niente asterischi, niente rimodulazioni improvvise, niente costi extra che spuntano come funghi dopo la pioggia.

EVO 30 di CoopVoce: 30 GIGA, minuti illimitati e trasparenza a soli 4,90€ al mese

EVO 30 offre 30 giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. Fin qui, potresti pensare: ok, un’offerta come tante. Ma la differenza la fanno i dettagli. Il primo mese e l’attivazione sono gratuiti, e puoi scegliere se ricevere la SIM a casa o passare in uno dei 900 punti vendita Coop. Se preferisci la eSIM, invece, fai tutto online, senza costi di spedizione e senza neanche dover uscire di casa — un piccolo lusso per chi vive con la testa tra mille impegni.

Un altro punto interessante è che CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti. Mai. In un mondo in cui ogni sei mesi spunta un “adeguamento inflazione”, è quasi rivoluzionario. Qui il prezzo rimane fermo: 4,90 euro al mese, per sempre. Nessuna clausola scritta in corpo 6, nessun “valido solo per i nuovi clienti”.

E poi c’è la parte più comoda per chi viaggia: i 30 giga sono validi anche in UE e UK per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Niente sorprese in bolletta, niente ansia da “connessione disattivata”.

La rete è solida (copertura al 99,8%), puoi usare l’hotspot liberamente e chiamare in VoLTE, con una qualità audio decisamente più limpida. E se hai bisogno di aiuto, l’assistenza è disponibile via chat, app o telefono, tutti i giorni, a qualsiasi ora.

In sostanza, EVO 30 è una di quelle offerte che non cercano di stupire con effetti speciali, ma di conquistarti con la semplicità e la trasparenza. Un po’ come quella sensazione di tornare a casa dopo una lunga giornata: tutto funziona, niente sorprese, e puoi semplicemente rilassarti sapendo che, per una volta, “per sempre” significa davvero per sempre.

La promo è valida fino al 23 novembre 2025, quindi se ti stuzzica l’idea di cambiare operatore, forse è il momento giusto per farlo.