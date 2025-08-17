CoopVoce Evo 200, ancora poche ore per poterla attivare

Questa estate l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha stupito gli utenti con una favolosa proposta. Ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è stata proposta ad un prezzo scontato di appena 7,90 euro al mese ed arriva ad includere fino a ben 200 GB di traffico dati. Tuttavia, mancano ormai poche ore per poterla attivare, dato che sta per scadere la sua disponibilità.

CoopVoce Evo 200, sta per terminare la super offerta mobile dell’operatore virtuale

Fra poche ore terminerà la disponibilità di una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, questa offerta è stata proposta dall’operatore ad un prezzo eccezionale di soli 7,90 euro al mese. Ora, però, gli utenti interessati ad averla avranno ancora pochissime ore per attivarla sul proprio numero.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione online soltanto fino alla giornata di domani 18 agosto 2025. Come sempre, non è da escludere la possibilità che l’operatore proroghi ulteriormente la disponibilità di questa offerta.

Come già detto, CoopVoce Evo 200 è stata una delle offerte più interessanti che l’operatore abbia proposto in questi mesi estivi. Ad un costo di soli 7,90 euro al mese, infatti, gli utenti possono avere accesso ad un bundle favoloso. Nello specifico, con questa offerta gli utenti possono utilizzare fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.

L’operatore ha inoltre reso disponibile una fantastica promozione. Per tutti coloro che attiveranno l’offerta entra domani 18 agosto 2025, sarà possibile ricevere 20 euro di bonus entro 3 mesi scegliendo il metodo di pagamento di Rinnovo Facile. Sono inoltre inclusi diversi servizi, fra cui Hotspot e Chiama Ora.