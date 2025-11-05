Wikipedia sotto accusa: Jimmy Wales interviene sulla voce “Gaza Genocide”

Un nuovo caso scuote Wikipedia e coinvolge direttamente Jimmy Wales, il co-fondatore dell’enciclopedia online più consultata al mondo. Dopo settimane di polemiche, Wales è intervenuto personalmente nella pagina di discussione relativa alla voce “Gaza Genocide”, criticandone la mancanza di equilibrio e chiedendo modifiche immediate. Secondo lui, l’articolo avrebbe presentato come fatto accertato un tema che invece resta oggetto di intenso dibattito politico e giuridico.

La pagina analizza la definizione di genocidio applicata alle azioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. Per questa ragione è stata bloccata dagli amministratori per evitare scontri e vandalismi. Wales ha ricordato che Wikipedia non può esprimere giudizi, ma deve riportare in modo neutrale le posizioni delle varie fonti: governi, istituzioni internazionali e organizzazioni umanitarie.

Neutralità in crisi? Il difficile equilibrio di Wikipedia nell’era dei conflitti

Le sue parole hanno acceso un acceso dibattito tra gli editor volontari. Alcuni hanno accolto positivamente il suo intervento, definendolo un richiamo opportuno ai principi fondativi di Wikipedia, neutralità, verificabilità e pluralità delle fonti. Altri, invece, hanno criticato la sua presa di posizione, ritenendola un’ingerenza in un processo che dovrebbe restare comunitario e privo di autorità centrali.

La Wikimedia Foundation ha chiarito che Wales non possiede alcun potere editoriale superiore rispetto agli altri utenti e che il blocco della voce “Gaza Genocide” è una misura temporanea per preservare l’affidabilità del sito. Ad ogni modo, l’episodio evidenzia un problema sempre più frequente. Ci si domanda infatti come mantenere la neutralità su temi geopolitici e morali estremamente divisivi.

Negli ultimi anni, Wikipedia è stata accusata da più parti di avere un orientamento politico, tanto da essere definita “filo-progressista” da alcuni commentatori conservatori americani e “troppo indulgente” da altri gruppi. Il conflitto israelo-palestinese, per la sua complessità storica e mediatica, rappresenta uno dei terreni più difficili su cui garantire equilibrio informativo.

Durante un’intervista con la CNN, Wales ha invitato gli editor a concentrarsi sui fatti e a ricostruire la voce in modo conforme alle regole dell’enciclopedia libera. “Non serve vincere un dibattito,” ha aggiunto, “serve scrivere un testo corretto e documentato.”