Honda, neutralità carbonica oltre l’elettrico

Honda ha rivisto la propria strategia di elettrificazione. Le auto a batteria infatti non sono più lo scopo finale, ma solo una delle vie per raggiungere la neutralità carbonica. L’obiettivo a lungo termine resta fissato al 2050, ma nel breve e medio periodo il costruttore punterà su un’offerta più diversificata. Jay Joseph, CEO di Honda Australia, ha spiegato che l’ibrido continuerà a rivestire un ruolo centrale nel settore, con nuove motorizzazioni pronte a debuttare sui modelli in arrivo.

Fuel Cell, la scommessa a lungo termine di Honda

Tale scelta nasce dall’osservazione del mercato, dove nonostante l’attenzione mediatica verso le BEV, le preferenze dei consumatori si orientano ancora in gran parte verso le ibride. Honda proseguirà nello sviluppo di batterie allo stato solido, migliorando pian piano le prestazioni delle elettriche, ma senza abbandonare soluzioni complementari. Secondo Joseph, il percorso più ovvio oggi è puntare sull’elettrico, ma non è l’unico capace di ridurre le emissioni in modo considerevole.

Oltre all’ibrido, Honda non rinuncia alla tecnologia Fuel Cell a idrogeno. Questa soluzione, pur condividendo con le elettriche a batteria l’assenza di emissioni allo scarico, offre un vantaggio importante: tempi di rifornimento estremamente rapidi. Il potenziale è elevato, ma la diffusione su larga scala resta frenata da un ostacolo concreto, ovvero la scarsa disponibilità di infrastrutture di rifornimento.

Molti concorrenti hanno abbandonato i progetti legati all’idrogeno, ma Honda continua a considerarli strategici, anche in una prospettiva di lungo periodo. L’azienda crede che il futuro dell’automotive non possa essere legato a un’unica tecnologia, ma richieda un approccio di “neutralità tecnologica”. Ossia capace di combinare diverse soluzioni in base alle necessità dei mercati e alle evoluzioni infrastrutturali. In sintesi, Honda vuole dimostrare che la transizione ecologica può essere raggiunta con una pluralità di strade, evitando scelte uniche che rischiano di escludere soluzioni ancora valide.

L’ibrido, l’elettrico e il Fuel Cell rappresentano i tre pilastri di una strategia che, pur adattandosi ai tempi, mantiene chiaro il traguardo di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.