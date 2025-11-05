Fastweb e Vodafone e Special Winter: super offerta per Casa, Mobile ed Energia

Da oggi è ufficiale. Fastweb + Vodafone presentano Special Winter. Di cosa si tratta? Di una nuova offerta in collaborazione che combina connessione di casa, mobile e fornitura energetica in un unico pacchetto. La promozione, valida fino al 7 gennaio 2026, è destinata sia ai nuovi clienti sia a chi è già abbonato ai servizi dei due operatori. Tale iniziativa nasce dal momento in cui Fastweb è diventato parte del gruppo Swisscom, e rappresenta un passo importante verso l’integrazione tra telecomunicazioni ed energia, con formule pensate per ridurre i costi e semplificare la gestione domestica.

Fastweb e Vodafone: insieme per unire connettività e sostenibilità

La Special Winter può essere sottoscritta in due modalità. Bella prima come offerta solo Energia, oppure nella versione completa Casa + Mobile + Energia. Quest’ultima è la più vantaggiosa e garantisce uno sconto fino a 264€ all’anno, oltre a GIGA illimitati in 5G fino a 2Gbps per la componente mobile. L’offerta ha una durata di due anni e può essere attivata sia da clienti domestici sia da titolari di partita IVA. Nel dettaglio, i costi partono da 23,95€ al mese per la Casa, 9,95€ per il Mobile e 49€ per Fastweb Energia Special Winter, contro i 53€ della tariffa standard. Lo sconto totale si ottiene mantenendo attive tutte e tre le componenti. Parliamo di 4€ al mese di riduzione sulla bolletta energia, 14€ al mese sull’offerta Fastweb Energia Flat se associata a un contratto Casa o Mobile, e altri 4€ mensili sul canone della linea fissa.

La collaborazione tra Fastweb e Vodafone mira così a creare un ecosistema di servizi integrati, con vantaggi concreti per chi sceglie la convergenza tra rete fissa, mobile e energia rinnovabile. L’obiettivo? Offrire un risparmio stabile nel tempo e una gestione semplificata, con un’unica piattaforma per controllare consumi, bollette e offerte attive. I clienti che attivano Fastweb Energia Flat insieme a un’offerta Casa o Mobile ottengono anche l’accesso a GIGA illimitati, disponibili esclusivamente per chi utilizza la ricarica automatica. È un pacchetto che unisce efficienza energetica e connessione ultraveloce, in linea con la crescente domanda di servizi convergenti in Italia.