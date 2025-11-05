WhatsApp: l’introduzione degli username viaggia con nuovi dettagli

Come ben sapete, WhatsApp nel corso degli ultimi anni ha goduto di una campagna di aggiornamenti che hanno puntato a migliorarne le funzionalità e ovviamente la sicurezza, WhatsApp infatti tiene particolarmente a cuore la privacy degli utenti e cerca di restare conforme alle normative dell’Unione Europea che ovviamente cercano di tutelare in più possibile i consumatori.

Proprio per quanto riguarda la tematica privacy, però WhatsApp aveva una mancanza decisamente evidente che ad esempio la concorrente Telegram non ha, stiamo parlando della possibilità di utilizzare gli username sia per registrarsi sia per essere rintracciabili nella piattaforma al posto dei numeri di telefono, molti utenti infatti non vedono di buono occhio utilizzare il numero di telefono con così tanta leggerezza dal momento che quest’ultimo risulta facilmente visibile ad esempio all’interno dei gruppi, ecco dunque che la community per largo tempo ha chiesto a WhatsApp di correggere questa cosa e sembra che finalmente i tempi siano maturi.

In arrivo anche su Android

Dopo le ultime indiscrezioni che parlavano della possibilità di prenotare il proprio username con l’arrivo di qualche segnale all’interno della beta per iOS ora tali segnali arrivano anche nell’ultima beta per Android, analizzando quest’ultima infatti emerge che la funzionalità è in fase di sviluppo anche su Android, dal momento che è possibile cercare alcuni utenti proprio tramite il loro username utilizzando la classica dicitura preceduta da una @, ciò sta ad indicare che ormai WhatsApp si sta muovendo in questa direzione e che molto probabilmente tra qualche settimana potremmo iniziare ad assistere alla fase di beta testing.

Si tratta di un passo decisamente importante che ovviamente punta a migliorare la privacy su WhatsApp in modo sostanziale poiché il numero di telefono per molte persone e per vari aspetti rappresentano un elemento sensibile decisamente importante, di conseguenza tante persone vogliono mantenerlo celato per varie ragioni, dalla mera sicurezza personale alla sicurezza dei dati personali che potrebbero essere utilizzati in modo improprio.