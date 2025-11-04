WhatsApp introduce le passkey: addio alle vecchie password

WhatsApp rinnova la sicurezza dei backup e introduce una novità importante. Un cambiamento che è destinato a modificare il modo in cui gli utenti proteggono le proprie chat. La piattaforma di Meta ha iniziato a implementare le passkey come metodo di accesso ai backup crittografati. Parliamo così di un passo avanti verso una gestione più sicura e intuitiva dei dati personali. Grazie a questa funzione, sarà possibile recuperare le conversazioni semplicemente tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o codice di blocco. Addio, dunque, a password complesse e difficili da ricordare.

WhatsApp: come funzionano le passkey e quando arrivano sugli smartphone

Con questa innovazione, WhatsApp punta a eliminare uno dei principali ostacoli alla sicurezza dei dati, ossia la dimenticanza delle chiavi di accesso. Le passkey, infatti, sono legate al dispositivo dell’utente e non devono essere memorizzate manualmente. Ciò consente un accesso rapido, senza compromettere la privacy. Meta sottolinea che il nuovo sistema è compatibile con la crittografia end-to-end. Quest’ ultimo impedisce anche ai fornitori di servizi cloud di accedere ai contenuti salvati.

L’aggiornamento introduce un’autenticazione crittografica basata sull’identità del dispositivo. Durante il ripristino di un backup, l’app verificherà l’utente tramite i sensori biometrici integrati, come il Face ID su iPhone o i lettori d’impronta su Android. L’attivazione sarà disponibile nella sezione Impostazioni, poi Chat, Backup delle chat ed infine Backup crittografato end-to-end. Qui gli utenti potranno controllare se la nuova funzione è già stata resa disponibile.

Insomma, l’introduzione delle passkey garantisce un accesso sicuro e semplificato, riducendo il rischio di perdita delle conversazioni in caso di password dimenticata. Meta ha annunciato che la distribuzione sarà graduale e inizierà dai dispositivi Android, per poi raggiungere successivamente anche iOS. Tale evoluzione rappresenta un ulteriore passo verso un ecosistema digitale più protetto, dove l’autenticazione biometrica diventa la chiave d’ingresso principale. L’obiettivo? Rendere la sicurezza non solo più efficace, ma anche più vicina alle abitudini quotidiane degli utenti, che ormai utilizzano l’impronta o il volto per accedere a quasi ogni servizio digitale.