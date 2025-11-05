Ad
mercoledì, Novembre 5, 2025
Notebook HP con l’offerta più folle dell’anno: lo sconto AMAZON è da impazzire

Un prezzo da impazzire vi attende sull'acquisto di un notebook HP direttamente su Amazon.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
HP, azienda leader nel settore dell’informatica, è sin da subito sinonimo di affidabilità e sicurezza, proprio per questo oggi vi raccontiamo con entusiasmo la presenza di una buonissima promozione applicata direttamente su uno dei suoi notebook presenti su Amazon.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non parliamo di un prodotto pensato per il gaming, ma una macchina adatta a un classico uso lavorativo, con estensione diretta verso un segmento leggermente più ricercato. Alla sua base trova posto un display abbastanza classico da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD e trattamento antiriflesso.

Il processore non è altro che l’AMD Ryzen 3 7320U, con un buon quantitativo di RAM (8GB) e 256GB di memoria interna su SSD. La scheda grafica non è dedicata, ma risulta essere integrata direttamente sulla scheda madre, essendo comunque una AMD Radeon Graphics. E’ un prodotto che può essere facilmente utilizzato in ogni ambiente, anche grazie a una luminosità massima, pari a 250 nits, più che soddisfacente e sufficiente; discorso leggermente differente per quanto riguarda la webcam, che purtroppo si ferma a una risoluzione massima in HD (720p).

Notebook HP, lo sconto più pazzo su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è tutt’altro che elevato, dovete infatti sapere che si parte da un listino di 599 euro, per scendere a soli 349,99 euro, grazie alla promozione Amazon che trovate subito qui.

HP Laptop 15-fc0020sl, Notebook, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Display 15.6' FHD Antiriflesso Ultraslim SVA 250 nits, 720P TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento
HP Laptop 15-fc0020sl, Notebook, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Display 15.6" FHD Antiriflesso Ultraslim SVA 250 nits, 720P TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento
    La colorazione attualmente disponibile all’acquisto è Argento, con uno chassis realizzato prevalentemente in plastica, che presenta nel contempo finitura opaca su tutta la superficie. Soluzione comunque più che interessante e pronta ad aprire le porte verso un segmento di mercato in cui anche i professionisti stanno cercando. Viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi.

