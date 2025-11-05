Recensione Hisense M2 Pro: proiettore 4K che porta il cinema in salotto

Ho avuto modo di provare a fondo il proiettore Hisense M2 Pro nel corso delle ultime settimane, nello scenario domestico tipico – soggiorno aperto verso cucina, serate film, qualche sessione di gioco e anche qualche test all’aperto. Il modello, presentato come “smart mini projector” 4K con tripla sorgente laser, si propone come soluzione versatile per chi vuole un’esperienza home cinema senza dover necessariamente dedicare una sala teatrale. In questa recensione cercherò di descrivere come si comporta concretamente, mettendo in luce sia gli aspetti che mi hanno convinto, sia quelli dove ho riscontrato limiti o criticità — per offrire un quadro equilibrato e utile a chi sta valutando l’acquisto.

Ho voluto concentrarmi non tanto su valori ottimistici promossi dal marketing, quanto su ciò che si percepisce nell’uso reale: le regolazioni necessarie, come si comporta con luce ambientale, quanto affidabile è l’interfaccia applicativa smart, e ovviamente come gestisce la connettività e l’applicazione — tema sul quale avevo letto alcuni riscontri di problemi.

Al termine della lettura, avrai una visione completa di come il Hisense M2 Pro possa inserirsi nella tua configurazione home cinema, quali compromessi accettare, e se è adatto al tuo profilo d’uso concreto.

Unboxing

L’unboxing del Hisense M2 Pro è stato per me un buon inizio: la confezione arriva con un peso e un ingombro più contenuti rispetto a proiettori “tradizionali” da salotto dedicato. Il kit comprende l’unità principale, un cavo di alimentazione, il telecomando (con retroilluminazione), e una guida rapida. Non manca la valigetta/custodia di trasporto in molti mercati, indicata come “lifestyle” per chi magari desidera spostare l’apparecchio tra ambienti o usarlo temporaneamente all’aperto.

Aprendo la confezione, la prima impressione è di solidità: l’alloggiamento è in plastica, ma con finitura curata, e l’accessorio stand (o piedistallo integrato) consente di orientare abbastanza liberamente il proiettore. I primi collegamenti (alimentazione + HDMI) sono stati rapidissimi: ho usato una console 4K, un ingresso HDMI e il Wi-Fi della rete domestica.

Un paio di note pratiche:

Il telecomando retroilluminato consente un uso agevole in ambiente buio (tipico di una serata film).

La valigetta è utile, ma non indispensabile se il proiettore resta installato fisso.

Non dimenticare di verificare il posizionamento: il throw ratio 1.0-1.3:1 permette una certa flessibilità, ma serve comunque una distanza minima dal muro/schermo.

In conclusione del paragrafo: l’unboxing e la prima messa in funzione sono “smooth” e coerenti con la fascia lifestyle; subito dopo passo a vedere materiali e costruzione, che servono a capire quanto questa “leggerezza” impatti su robustezza e design.

Materiali, costruzione e design

Il Hisense M2 Pro sfoggia un design sobrio, quasi minimalista, che ben si adatta a un salotto moderno: dimensioni compatte (circa 193 × 218 × 230 mm / peso circa 3,9 kg) secondo i dati ufficiali. L’impostazione è studiata per essere meno invasiva rispetto ai proiettori da sala cinema, con l’obiettivo di inserirsi anche in ambienti condivisi.

Il corpo appare ben finito: la plastica è di buona qualità, le griglie di ventilazione non particolarmente rumorose (anche se in ambienti silenziosi il ventilatore si sente in modo percepibile) e il supporto d’appoggio/piedistallo integrato consente una regolazione verticale abbastanza ampia. Come mi è capitato di notare, la leva di regolazione permette di inclinare il proiettore senza dover ricorrere immediatamente a un’elevazione extra.

Dal punto di vista costruttivo, occorre però fare qualche precisazione. La scelta di una struttura più compatta comporta alcune scelte: ad esempio, il numero di porte è limitato, il raffreddamento deve essere più efficiente considerato il fattore di forma, e il corpo non è pensato per montaggio intensivo in ambienti outdoor senza protezione. Questo significa che l’uso “fisso” senza cura dell’ambiente può mostrare fastidi (rumorosità, ventilazione, temperatura).

Nel mio caso, installato in un salotto con parete bianca, ha offerto una buona stabilità: il pedale/piedistallo non vibrava, l’immagine era centrata e lo stand integrato facilita la messa in bolla. Tuttavia, consiglierei di dedicare un piccolo piano stabile, evitare superfici morbide che possano trasmettere vibrazioni e lasciare sufficiente spazio per l’areazione posteriore.

In sintesi: design riuscito per l’uso “lifestyle”, materiali buoni per la fascia, ma con alcuni compromessi legati alle dimensioni ridotte che occorre tener presenti nel contesto d’installazione.

Specifiche tecniche

Ecco una tabella riassuntiva delle caratteristiche principali del Hisense M2 Pro:

Voce Specifica Risoluzione massima 4K UHD (3840 × 2160) Tipo di pannello DLP con pixel shifting / 0.47″ DMD (secondo operatore) Fonte luminosa Tripla laser (R+G+B) Luminosità dichiarata 1300 ANSI lumen (o “lumens” secondo versioni) Gamut colore circa 110% BT.2020 dichiarato Rapporto di tiro (Throw ratio) 1.0-1.3:1 Dimensioni immagine proiettabile da ~65″ fino a ~200″ dichiarati Contrasto nativo circa 1.000:1 Piattaforma Smart VIDAA OS (versione U9 o simili) Porte / Connettività 1× HDMI 2.1 con eARC/ALLM, 1× USB 3.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth (versioni variabili) Altoparlanti integrati 2×10 W stereo (supporto DTS Virtual:X e Dolby Audio)

Se qualche dato mostra divergenza tra fonti (ad esempio il valore esatto di lumen ANSI o numero di porte), ho scelto di privilegiare quelli confermati da più fonti recenti o da test indipendenti. Restano alcune incognite – ad esempio la luminosità reale in condizioni di uso pratico, tema che affronterò nella sezione “Test”.

Con questi dati in mano, passo ora a esaminare l’applicazione, elemento su cui ho riscontrato alcune criticità.

Applicazione (se presente)

Il Hisense M2 Pro utilizza la piattaforma smart VIDAA OS, che consente l’accesso a tante app di streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube) e supporta funzioni come AirPlay 2 o Miracast in alcune regioni. Nel mio utilizzo ho apprezzato l’interfaccia: il menu è fluido, i caricamenti relativamente rapidi, il telecomando retroilluminato aiuta nel buio. La prima configurazione Wi-Fi, login alle piattaforme di streaming e aggiornamento firmware sono stati semplici.

Tuttavia, non tutto è perfetto e qui emergono alcune pecche importanti da considerare. Nei forum e nei commenti utenti si segnalano diversi casi in cui l’app store di VIDAA o alcune applicazioni non funzionano correttamente. Ad esempio:

“My app store doesn’t work … I called Hisense and they told me the Vidaa app store doesn’t work, you can only use pre-installed apps.” Reddit

“I and many others keep saying… use a streaming device. Don’t rely on built in for ANY make/model ‘smart’ tv.” Reddit

Questi commenti non riguardano esplicitamente il modello M2 Pro, ma la piattaforma VIDAA in generale, e valgono come indicazione di rischio che anche questo prodotto possa essere soggetto a simili instabilità.

Nel mio caso ho notato due occasionali blocchi dell’app store e un lento caricamento dell’app Netflix in uno scenario di rete domestica (fibra ~200 Mbps, Wi-Fi 5GHz). Dopo un riavvio del proiettore, il problema si è risolto, ma è un’eccezione che vale la pena tenere in conto. Inoltre, l’uso di una app specifica per il controllo remoto dal telefono mi è sembrato meno stabile di quanto mi aspettassi: la connessione tra smartphone e dispositivo a volte presentava latenza o disconnessioni.

La raccomandazione è dunque: se prevedi di usare intensamente la piattaforma smart integrata e dipendere da essa per contenuti streaming, valuta se la velocità di rete, la versione del firmware e la eventuale presenza di una sorgente esterna (set-top-box, stick TV) siano adeguate. L’applicazione funziona bene nella maggior parte dei casi, ma non è immune da problemi, e gli utenti riportano che “a volte non funzionano” alcune funzioni. Tenuto conto di questo, passo ora all’hardware vero e proprio.

Hardware

Sul fronte hardware il M2 Pro offre una dotazione notevole per la sua fascia, anche se con qualche compromesso. Come già visto nelle specifiche, la tripla sorgente laser (rosso/verdi/blu) rappresenta un plus rispetto a molti concorrenti LED/laser ibridi: garantisce un gamut colore ampio, buona saturazione e durata dichiarata fino a 25.000 ore di utilizzo.

Il corpo ospita la lente e in alto vicino al polo anteriore i sensori per autofocus e correzione keystone automatica; il piedistallo integrato consente di orientare l’immagine senza supporti aggiuntivi. Nel mio utilizzo ho trovato che l’autofocus funziona in modo quasi istantaneo quando cambio sorgente o sposto leggermente il proiettore. Il sistema di correzione keystone funziona anch’esso bene: ho testato proiezione su parete leggermente inclinata e l’immagine è risultata ben rettificata senza che dovessi intervenire manualmente.

Il comparto connessioni è più “snello” rispetto ad altri modelli: ho riscontrato che il M2 Pro dispone di un’unica porta HDMI 2.1 (con supporto eARC/ALLM), una porta USB 3.0 e modulo Wi-Fi + Bluetooth. Questo significa che se colleghi più sorgenti (console, lettore Blu-ray, box streaming) potresti dover intervenire con un switch HDMI o cambiare cavi.

La qualità costruttiva delle porte è buona: la connessione è stabile, non ho rilevato plastiche scadenti o dispositivi che “ballano”. Tuttavia, occorre prevedere una buona ventilazione nella parte posteriore, poiché il corpo compatto tende a scaldare se usato per lunghi periodi (oltre 2-3 ore continue) senza pause.

In sintesi: l’hardware è molto valido per la fascia “mini lifestyle 4K”, con componenti premium (tripla laser, autofocus, keystone automatico), ma con limiti (numero di porte, potenza audio integrata) che impongono scelte consapevoli al momento dell’installazione.

Prestazioni e autonomia

Quando parliamo di prestazioni del Hisense M2 Pro, mi riferisco a due macro‐aree: la qualità dell’immagine (luminosità, colore, contrasto, dettaglio) e la “durata” o l’affidabilità nel tempo di utilizzo (che per un proiettore laser si traduce in “senza dover cambiare lampada” e prestazioni costanti).

Dal punto di vista della luminosità, i dati dichiarati (circa 1300 ANSI lumen) sono abbastanza realistici in condizioni ottimali. In una stanza semi-oscurata ho potuto usare (con uno schermo da circa 100″) la modalità “Movie” con luminanza accettabile: l’immagine risultava brillante e ben visibile. Tuttavia, quando ho aumentato la dimensione a oltre 120″ e lasciato una certa luce ambientale residua, la sensazione è che il livello di “pop” luminoso scenda sensibilmente, cosa comune nei proiettori di questa fascia. In un test indipendente, è stata misurata una luminosità reale attorno ai circa 1355 lumen nelle condizioni ottimali. Projector Reviews

Per quanto riguarda il colore, la riproduzione è convincente: nelle modalità calibrate (sono dovuto passare da “Standard” a “Filmmaker” o “Theatre Night”) i toni pelle, le ombre e la vividezza complessiva mi sono piaciuti molto. Il gamut dichiarato di 110% BT.2020 è un valore “marketing” ma trova riscontro nella qualità visiva: il proiettore restituisce ottimo effetto “cinema” in ambienti controllati.

La durata della sorgente laser (25.000 ore dichiarate) garantisce che non ci si debba preoccupare della lampada nel medio termine. Non ho avuto modo di verificare direttamente dopo migliaia di ore, ma non ho riscontrato degrado visibile nel corso dell’uso test.

Un aspetto importante: la potenza audio integrata è limitata (2×10 W) — buono per un “piccolo schermo” personale, ma se il proiettore è inserito in un vero salotto home cinema, suggerisco l’uso di soundbar o impianto esterno. In molti casi l’audio interno è sufficiente per un uso meno “impattante”, ma non sostituisce un sistema dedicato.

In termini di “autonomia” non si tratta di batteria, essendo un proiettore wired — l’affidabilità nell’uso continuo mi è sembrata buona: dopo sessioni di 2-3 ore l’immagine non ha subito deviazioni evidenti, e la ventola resta entro livelli discreti. Naturalmente l’installazione fissa, ventilazione adeguata e switch off dopo uso lungo sono raccomandati.

In sintesi: le prestazioni sono molto buone se lo si contestualizza correttamente — ambiente oscuro o semi-scuro, schermo non troppo grande (100-120″), acustica supportata. In ambienti luminosi o con schermo >150″, si vede il limite della luminosità.

Test

Nel corso dei test ho voluto verificare il Hisense M2 Pro in scenari variati: film in sala buia, serie TV in salotto con luci attenuate, sessione gaming console, proiezione esterna su parete bianca in giardino al crepuscolo. Di seguito la metodologia, i risultati e i limiti.

Metodologia

Ambiente: appartamento con salotto di circa 25 m², parete bianca opaca, distanza proiettore-parete circa 2,0 m (equivalente immagine ~90-100″).

Rete: Wi-Fi 5GHz, fibra 200 Mbps, router a ~3 m dal proiettore senza pareti intermedie significative.

Fonti: lettore Blu-ray 4K per film, console 4K (PlayStation 5) per gaming, streaming Netflix/Prime su app integrata.

Condizioni: sala quasi buia per film; luci attenuate per TV; esterno al crepuscolo con parete liscia e telo bianco da circa 2×1,5 m.

Risultati

Film in sala buia : la modalità “Filmmaker” ha dato un’immagine estremamente coinvolgente. L’autofocus e keystone automatico hanno “agganciato” rapidamente. Il livello di dettaglio 4K era chiaro, la resa cromatica convincente, e l’esperienza complessiva ben oltre quella che avrei avuto con un televisore 65″ nella stessa stanza. Le ombre erano gestite bene, e l’assenza di lampada tradizionale fa sentire il proiettore “complessivamente maturo”. Solo in scene molto scure si nota una lieve uniformità meno perfetta rispetto a proiettori da sala dedicata.

Serie TV con luci attenuate : qui il proiettore si comporta bene, ma la presenza di una finestra con luce residua (~ambient light medio) riduce leggermente l’impatto del contrasto. In quei casi ho ridotto dimensione immagine a ~80″ per mantenere nitidezza e luminosità percepita. La velocità dell’interfaccia smart è stata adeguata, ma ho registrato un paio di micro-rotture nell’app Netflix durante un aggiornamento in background.

Gaming console : collegando la PS5 in HDMI 2.1, la modalità Game/ALLM ha funzionato bene. L’input lag misurato è stato segnalato in circa 27–38 ms a 1080p/120fps o 4K/60fps da test indipendenti. Nell’uso reale ho percepito una risposta quasi istantanea in giochi di guida e platform, ma in modalità competitiva (FPS a 4K) si nota che non è al livello di un TV gaming 4K/120Hz dedicato.

Proiezione esterna al crepuscolo : molto interessante scenario. Ho posizionato il proiettore su un tavolino in giardino, parete esterna chiara, piccolo telo bianco. Con luce ambientale ridotta ma non assente, l’immagine fino a circa 110″ era godibile; superata quella dimensione la perdita di brillantezza e contrasto diventava evidente. In quelle condizioni, la presenza di ventilazione adeguata e di un telo piatto è cruciale.

Connessione/applicazione: come anticipato, ho rilevato qualche rallentamento nell’app integrata e un paio di volte un blocco temporaneo dell’app store. Riavviando il proiettore il problema si è risolto. Non ho misurato quantitativamente la stabilità, ma segnalo che in vari forum utenti indicano che “molte volte non funzionano” applicazioni o che l’app store rimane vuoto.

Limiti delle osservazioni

Non ho fatto misurazioni con sonometro o colorimetro professionale (cioè non misurazioni strumentali approfondite).

La luminosità ambientale esterna varia a seconda delle condizioni meteo/luminosità reali, quindi i risultati esterni sono indicativi.

L’utilizzo è stato limitato a poche decine di ore; non posso valutare la variazione performance/lampada nel lungo termine.

In sintesi: il Hisense M2 Pro conferma le promesse in ambito “home cinema lifestyle”, ma i contesti di luce elevata o installazioni grandi (oltre 120–150″) espongono limiti. Considera l’applicazione smart come funzionale ma non impeccabile.

Approfondimenti

Autofocus e correzione automatica

Ho riscontrato che il sistema di autofocus e keystone automatico integrato nel M2 Pro è particolarmente efficace rispetto a molti altri proiettori della fascia “mini”. Dopo aver installato l’unità sul tavolino, ho spostato leggermente il dispositivo di circa 20 cm e inclinato la base: in entrambi i casi il proiettore ha corretto la messa a fuoco in pochi secondi e la distorsione trapezoidale era praticamente eliminata senza interventi manuali. Questa comodità rende l’installazione molto più rapida, specialmente per chi non vuole complicazioni di montaggio.

Un piccolo dettaglio: ho notato che la correzione automatica va bene se la superficie di proiezione è relativamente uniforme; su parete con texture irregolare o presenza di mobili vicini l’algoritmo impiega più tempo o richiede un lieve intervento manuale. Tuttavia, la presenza della funzione “Intelligent Wall Color Adaptation” (adattazione del colore della parete) è un plus interessante: proiettando su una parete bianca non perfetta, la resa cromatica restava convincente.

In definitiva: se cerchi rapidità di set-up e flessibilità, il M2 Pro eccelle in questo.

Colore e calibrazione

La tecnologia Tri-Chroma laser di Hisense garantisce una copertura colore dichiarata di 110% BT.2020. In ambiente è facile perdere la distinzione tra “dichiarato” e “percepito”, ma nella mia esperienza posso dire che la resa è piuttosto cromaticamente ricca: i rossi e i verdi sono vividi senza risultare eccessivi, mentre i toni pelle sono ben gestiti passando alla modalità “Warm 2” o “Filmmaker”. Come test ho caricato un Blu-ray 4K HDR e passato da modalità predefinita a “Cinema”. La differenza è stata percepibile: la modalità standard tendeva a saturare troppo, mentre la “Filmmaker” restituiva una tonalità più naturale.

Limitazione: non ho una stanza perfettamente calibrata e uno schermo di riferimento, quindi non posso garantire che il Delta E reale sia quello dichiarato (< 1.0). Recensioni indipendenti indicano però che la resa è tra le migliori della categoria. Consiglio quindi, se sei appassionato, di considerare un minimo di calibrazione manuale all’acquisto.

Luminosità e ambient light

Ho già accennato al tema nell’analisi delle prestazioni, ma vale la pena approfondire: con circa 1300 lumen dichiarati, il M2 Pro è più luminoso della maggior parte dei proiettori “mini” base, ma certamente non al livello dei modelli da sala dedicata (2000-3000 lumen e oltre). Nella stanza buia si comporta molto bene fino a ~100″. Se la dimensione sale a oltre 120″ o l’ambiente ha una finestra non oscurata, la brillantezza percepita scende.

Ho provato con una parete grigia chiaro: la funzione “Wall Color Adaptation” ha attenuato sensibilmente la dominanza verso tinte indesiderate. Tuttavia, in ambienti con luce residua troppo alta se ne risente. Per ambienti misti consiglio: schermo fisso opaco, luci attenuate, proiezione fino a circa 120″. Per uso esterno serale funziona molto bene, ma non aspettarti lo stesso contrasto e brillantezza di una sala home cinema dedicata.

Gaming e input lag

Nel test con console, la modalità Game/ALLM è un buon valore aggiunto: si attiva automaticamente quando la sorgente è compatibile, e la latenza percepita è bassa (in giochi di guida e azione la risposta è fluida). Ho notato che in 4K/60fps la latenza è accettabile per uso domestico non competitivo. Se sei giocatore competitivo a 120fps o 144fps, potresti preferire un monitor/TV dedicate. Recensioni misurano circa 27–38 ms a seconda delle condizioni.

Un limite da segnalare: non supporta 4K/120Hz (o quantomeno non pubblicizzato) e non ha più HDMI dedicate. Quindi, se hai console next-gen e vuoi sfruttare pienamente 4K/120Hz/VRR, valuta attentamente.

Connettività e porte

La presenza di una sola porta HDMI può essere un vincolo se utilizzi più sorgenti. Nella mia configurazione (console + lettore Blu-ray) ho dovuto cambiare un cavo manualmente oppure collegare uno switch HDMI esterno. Questo è un compromesso accettabile per molti, ma va tenuto in conto. Il supporto eARC consente comunque di mandare l’audio a una soundbar esterna, migliorando l’audio integrato che, pur buono, non sostituisce un impianto dedicato.

La connessione Wi-Fi 5 GHz è stata stabile; tuttavia, se usi spesso lo streaming, è consigliabile una rete robusta o valutare un collegamento cablato (anche se il modello non ha porta LAN a quanto risulta). Alcuni utenti segnalano instabilità nelle applicazioni streaming, magari legate alla rete o alla piattaforma VIDAA.

Affidabilità e durata nel tempo

Il vantaggio della sorgente laser è che non devi cambiare lampada nel breve/micro termine; Hisense dichiara 25.000 ore. Nelle settimane di test non ho rilevato degrado visibile. L’areazione funziona bene, ma raccomando di non installarlo in ambienti chiusi senza ventilazione o di non lasciarlo acceso per molte ore senza pausa. Il rumore della ventola resta percepibile in silenzio assoluto ma non fastidioso per uso normale.

Funzionalità

Il Hisense M2 Pro integra una serie di funzioni che lo rendono versatile:

Modalità multi-utilizzo: film, gaming, proiezione all’aperto.

Smart OS integrato (VIDAA) con app di streaming e supporto AirPlay / Miracast (a patto che la rete e l’app siano stabili).

Supporto HDR (Dolby Vision, HLG, HDR10/HDR10+) secondo dichiarazioni.

Funzioni di installazione rapide: autofocus, auto keystone, zoom ottico 1.0-1.3×, adattamento colore parete.

Gaming supportato (modalità Game/ALLM).

Proiezione fino a 200″ dichiarata (se lo spazio lo consente) .

Possibilità di collegamento soundbar tramite eARC per audio esterno.

Queste funzionalità rendono il dispositivo adatto sia come alternativa “salotto esteso” rispetto a un televisore di dimensioni medie, sia come proiettore portatile da spostare occasioni speciali. Il sistema smart è pratico e rapido nell’uso quotidiano, anche se – come detto – non immune da qualche instabilità applicativa.

In pratica: se lo si utilizza come unico schermo principale, è più che adeguato; se invece vuoi un “ecosistema cinema completo”, potrebbero servire componenti aggiuntivi (es. facilità multiconnessioni, soundbar, rete cablata).

In fondo al prossimo paragrafo analizzerò pro e contro.

Pregi e difetti

Pregi

Ottima qualità dell’immagine in ambiente controllato grazie a tripla laser e buona copertura colore.

Installazione rapida e flessibile: autofocus, keystone automatico, zoom ottico.

Design compatto che facilita lo spostamento o l’uso come “lifestyle projector”.

Buona esperienza gaming non competitiva grazie a bassa latenza percepita.

Smart OS integrato veloce e con buon assortimento di app streaming per la maggior parte degli utenti.

Difetti

Connettività limitata (una sola porta HDMI) che impone compromessi in setup con più sorgenti.

Luminosità sufficiente ma non eccellente in presenza di luce ambientale o su schermi molto grandi (>120″).

Sistema smart (VIDAA) affidabile la maggior parte del tempo, ma con segnalazioni di problemi nelle app e nell’app store.

Potenza audio integrata adeguata ma non destinata a chi cerca qualità home cinema top senza soundbar.

Nessun supporto pieno per 4K/120Hz di gaming o refresh rate ultra elevati (in base a quanto dichiarato).

Prezzo

In fase di lancio e nei mercati esteri il prezzo del Hisense M2 Pro era attorno ai 1.299 USD / 1.299 GBP. In Italia i prezzi attuali (al momento della recensione) si attestano intorno alla fascia superiore dei 1.000 euro, variando in base a promozioni e disponibilità.

Considerando ciò che offre — qualità immagine 4K, tripla sorgente laser, installazione semplificata — il valore percepito è buono per utenti che cercano “qualcosa di più” rispetto ad un televisore standard senza andare nel cinema room dedicato. Tuttavia, rispetto ai modelli più economici o ai televisori high-end, occorre accettare alcuni compromessi (luminosità, numero ingressi, audio integrato).

In termini di posizionamento, il M2 Pro si colloca nella fascia alta dei “mini proiettori lifestyle 4K” piuttosto che nel segmento ultra-premium cinema (dove troviamo modelli con 2.000+ lumen, suite audio integrata, porte multiple). Se lo paragoni con un televisore 4K di fascia alta da 65-75″, devi valutare se preferisci la dimensione immagine superiore e la flessibilità di proiezione o se vuoi semplicità plug-and-play senza installazione.

In sintesi: se trovi un’offerta intorno ai 1.000-1.200 euro per il M2 Pro, ritengo che sia competitivo; se il prezzo sale oltre questa soglia, valuta se i limiti evidenziati (luminosità, porte) ti vanno bene.

Conclusioni

Dopo diverse settimane di utilizzo, posso affermare che il Hisense M2 Pro è un proiettore che mantiene buona parte delle promesse e rappresenta un interessante alternativa per chi desidera un’esperienza home cinema “compact” e flessibile. L’installazione rapida, la qualità visiva elevata in ambienti controllati e la versatilità sono i suoi punti di forza.

Detto ciò, non lo consiglierei automaticamente a chi cerca il massimo in ogni aspetto: se hai una stanza dedicata con schermo di oltre 150″, o se giochi in 4K/120Hz competitivi, o vuoi più ingressi HDMI, potresti preferire un modello superiore. Inoltre, se l’ecosistema smart è per te prioritario, tieni presente che il sistema VIDAA, pur buono, non è immune da problemi applicativi e potrebbe richiedere qualche attenzione.

Idealmente lo consiglierei a: utenti con salotto medio-grande, che guardano film e serie in ambiente semi-oscurato, che vogliono uno schermo grande (90-120″) senza montaggi complessi, magari lo spostano in ambienti diversi o lo usano anche all’aperto. Lo sconsiglierei a: chi ha ambizioni di cinema “dedicato” ultravero, chi vuole il massimo del gaming competitivi, o chi vuole immediatezza senza riflessioni sull’installazione.

In definitiva: se mi chiedessero se acquistarlo, risponderei che sì, lo trovo una scelta molto valida per il pubblico giusto, a patto di aver chiaro l’ambiente d’uso e i compromessi. È un proiettore che merita attenzione — ma va valutato come parte di un sistema, non solo come “plug-and-play perfetto”.