Realme C85 Pro si mostra in anteprima: design elegante e batteria da 7.000 mAh

realme

Dopo il recente lancio del flagship GT8 Pro, Realme torna a concentrarsi sulla fascia economica del mercato con un nuovo modello della serie C. Si tratta del Realme C85 Pro, uno smartphone che promette di ridefinire gli standard dell’entry-level, puntando su autonomia, resistenza e un design curato.

Le prime immagini e informazioni tecniche, trapelate nelle ultime ore da fonti cinesi e vietnamite, delineano un dispositivo sorprendentemente completo per la sua categoria.

Una batteria da record per la fascia economica

Il dettaglio che ha catturato subito l’attenzione è la batteria da 7.000 mAh, una capacità che di fatto supera la media del segmento e si avvicina a quella di alcuni smartphone rugged o da gaming. Realme ha confermato ufficialmente questa caratteristica, sottolineando che il C85 Pro sarà in grado di raggiungere fino a due giorni pieni di utilizzo con una sola ricarica. La ricarica rapida sarà garantita da un sistema SuperVOOC da 45W, capace di riportare lo smartphone al 50% in circa mezz’ora. Un compromesso intelligente tra velocità ed efficienza termica, pensato per chi utilizza il telefono intensamente tra social, streaming e sessioni di gioco occasionali.

Design moderno e resistenza IP69

A livello estetico, il Realme C85 Pro si presenta con linee morbide e un modulo fotografico circolare, soluzione che richiama quella dei modelli di fascia più alta del brand. Le colorazioni confermate — nero, verde e viola — contribuiscono a dargli un aspetto giovane e distintivo. La sorpresa è la certificazione IP69, un livello di protezione rarissimo in questa fascia di prezzo. Significa che il dispositivo è totalmente protetto da polvere e da getti d’acqua ad alta pressione, rendendolo ideale anche per chi lavora o si muove spesso all’aperto. Una caratteristica che Realme sembra voler trasformare in un vero punto di forza, per differenziare la serie C dai concorrenti diretti come Redmi e Infinix.

Display AMOLED e prestazioni equilibrate

Il Realme C85 Pro monterà un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+, una scelta che conferma la volontà di offrire una qualità visiva superiore anche sui modelli più accessibili. Non è ancora chiaro se sarà presente un refresh rate elevato, ma è probabile che si arrivi almeno a 90 Hz, per garantire una buona fluidità nelle animazioni e nei giochi.

Sotto la scocca, il dispositivo ospiterà un processore Qualcomm Snapdragon 685, un chip a 6 nanometri già visto su diversi mid-range del 2024, noto per la sua efficienza energetica e le prestazioni bilanciate. Il SoC sarà affiancato da 8 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 16 GB) e 256 GB di memoria interna, con supporto a schede microSD per l’espansione.