Xiaomi 15, eccolo in nuove immagini renders

A quanto pare, il produttore tech Xiaomi presenterà a breve non solo la nuova serie di smartphone Redmi Note 15, ma anche la serie Redmi 15. Tra questi device, ci sarà quest’anno anche il modello base. Quest’ultimo è già stato il protagonista di teaser ufficiali da parte dell’azienda. Ora, però, anche un noto leaker del settore ha pubblicato in rete delle immagini renders che ci hanno rivelato anche il design della parte frontale.

Xiaomi Redmi 15, il nuovo smartphone avvistato in nuove immagini renders

In queste ultime ore sono emerse in rete alcune nuove immagini renders del prossimo smartphone di punta a marchio Redmi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi 15. Quest’ultimo sarà sicuramente accompagnato da altri modelli, ma al momento non sappiamo di quali si tratta.

Per quanto riguarda le immagini renders, questa volta sono state pubblicate dal leaker del settore Arsène Lupin tramite un post sul social network X. Queste immagini confermano in primis il design della backcover posteriore dello smartphone. Troveremo in alto a sinistra tre sensori fotografici posti verticalmente a semaforo sulla scocca. La backcover sarà disponibile in almeno tre colorazioni, tra cui Black, Purple e una sorta di Gold.

Il leaker ha poi pubblicato una immagine ritraente la parte frontale dello smartphone. Qui possiamo notare come siano presenti delle cornici attorno al display decisamente sottili rispetto ai modelli passati. Rimane però una cornice inferiore più spessa rispetto alle altre, ma ci sta, dato che ci troviamo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato.

Ricordiamo che qualche giorno fa sono state rivelate alcune delle presunte specifiche tecniche dello smartphone. Secondo quanto è emerso, il prossimo Redmi 15 potrà contare sulla presenza di una batteria davvero enorme pari a ben 7000 mah. Dovrebbe esserci poi un display con una diagonale pari a 6.9 pollici con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari ad addirittura 144Hz.